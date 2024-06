Ijesztő hír kezdett el terjedni a Primarkról - azonnal reagált a népszerű üzletlánc

Egy héttel a hivatalos megnyitó után szinte továbbra is nagy az érdeklődés a Primark első magyarországi üzleténél, sokan azért hajlandók akár hosszú ideig is sorban állni, mert attól tartanak, hogy a kinézett termékből már nem marad. Egy Primark-dolgozótól azonban a Világgazdaság megtudta, hogy nem kell aggódni, minden reggel feltöltik a készleteket.

Viszont elterjedt az a hír, hogy cserére nincs lehetőség, csak a pénzt térítik vissza, ha valaki nem elégedett a megvásárolt termékkel. A Primark hivatalos közlése szerint azonban

bármely terméket visszaveszik vagy cserélik a vásárlást követő 28 napon belül, ha az áru eladható állapotban van, és van hozzá eredeti nyugta.

Ha az árut ajándék nyugtával viszik vissza, cserét kínálnak. Minden visszatérítést az eredeti fizetési módnak megfelelően teljesítenek. Ha nincs a vásárlónál a korábban használt hitel- vagy bankkártya, akkor cserére van lehetőség.

Gyártási hibás termék esetén a blokk bemutatása nem szükséges, az üzletben teljes visszatérítést vagy cserét biztosítanak.

A Primark cáfolja azokat a híreszteléseket, hogy ne cserélnék vissza a nem megfelelő termékeket

Fotó: fotó: Kallus György

Alsóneműk, boxerek (a szetteket is beleértve), piercing ékszerek, kibontott vagy lezáratlan egészségügyi és szépségápolási termékek, ajándékkártyák (digitális és harmadik fél által kiállított ajándékkártyákat is beleértve), arcmaszkok vagy fürdőruhák visszatérítését vagy cseréjét nem vállalja a cég, ha a higiéniai zár sérült.

Az Origo arról is beszámolt már, hogy a vásárlások óta megjelentek negatív hangok is a Primark minőségével kapcsolatban. Egyelőre arról nincs információ, hogy a cserén kívül a budapesti Primark-üzletben is bevezetik-e azt a rendszert, amely Nagy-Britanniában működik, hogy ha egy termék hibás, vagy a ruha enyhén piszkos, és nem volt belőle több méret, de a vásárló meg akarja venni, akkor 10 százalékot levonhatnak az árából.

A Primark elsődleges piaca egyébként Anglia, ahol

a vásárlók 94 százaléka állítja, hogy ismeri a céget – viszont a megkérdezetteknek csak kevesebb mint a fele állítja, hogy kedveli a Primarkot és annak termékeit.

A cég népszerűsége a szigetországon túl azonban látványosan alacsonyabb: Amerikában csak minden negyedik vásárló ismeri a márkát.