Újabb gyönyörű befogadó játszóteret adtak át

2024-ben is folytatódik a Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” programja, melynek célja hetedik éve ugyanaz: elősegíteni a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját. A nemzeti lottótársaság 2017-ben vállalkozott arra, hogy a minden év őszén kibocsátott, időszakos Nagykarácsony sorsjegy bevételének egy részéből befogadó játszótereket létesít szerte az országban. Olyan közösségi tereket hoz létre, mely alkalmas arra, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek a játék élményén keresztül kapcsolódhassanak ép társaikhoz. Az elmúlt években összesen 28 inkluzív játszótér létesült, ezek közös jellemzője, hogy akadálymentesen megközelíthetőek, és olyan játékelemekkel felszereltek, amelyeket az ép és a fogyatékossággal élő gyermekek egyaránt képesek használni.

Az idei első befogadó játszótér Kőbányán. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

2024-ben 5 játszótér épül majd a Szerencsejáték Zrt. támogatásával. A legelső a fővárosi 10. kerületben, a Rottenbiller parkban kapott helyet.

„Magyarországon mintegy 14 ezer, 14 év alatti fogyatékossággal élő gyermek él, közülük több mint 4600 Budapesten, illetve a nagyobb vidéki városokban. Számukra szeretnénk utat teremteni ép társaikhoz, hogy velük együtt tapasztalhassák meg a gyermeki lét csodáit. A Szerencsejáték Zrt.

„A játék összeköt” programja hét éve teremt hidat az érintettek és a kívülállók között, hisz az inkluzív játszótereken eltűnnek a gyermekek közötti különbségek, és előtérbe kerülnek a közös pontok

– mondta Mager Andrea, elnök-vezérigazgató.

A kőbányai közösségi teret a lovas világ inspirálta. A játszótérre lépve egy lovaspálya elevenedik meg a látogatók előtt olyan különleges és akadálymentesített játékelemekkel, mint a kerekesszékes körforgó, a fejlesztő kisház, vagy a kombinált inkluzív torony.

Befogadó játszótér, Kőbánya. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

„Nekünk minden kőbányai számít! Gondoskodó önkormányzatunk fogyatékosságbarát munkahely is. Mi egyaránt figyelünk a gyermekekre és az idősekre, az épekre és a mozgásukban akadályozottakra. 2010 óta ütemezetten korszerűsítjük, illetve építjük újjá játszótereinket, így Kőbánya több pontján telepítettünk már kerekesszékkel is használható játszóeszközöket. Büszke vagyok a most elkészült befogadó játszótérre, amely minden gyermeknek szól és amelyet kerületünk páratlan lovas létesítménye ihletett. Köszönöm a Szerencsejáték Zrt.-nek, hogy mindez megvalósulhatott! A kőbányai családoknak pedig kívánom, hogy örömmel és egészséggel használják!” – mondta D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya Fideszes polgármestere.