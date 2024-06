Ölelésről osztott meg videót, ezért börtönbüntetésre ítéltek egy férfit Algériában

Mohamed Ramzi, egy 30 év körüli algériai vlogger tavaly nyáron hatalmas felháborodást váltott ki hazájában azzal, hogy egy népszerű európai vlogger által inspirált TikTok-videót tett közzé, aki az olyan társadalmi kísérleteiről vált ismertté, mint például idegenek véletlenszerűen történő megölelése a nyílt utcákon. Csakhogy Algériában a jelek szerint az ilyesmit rossz szemmel nézik, mivel Ramzi hazájában a közvélemény haragosan elítélte, sőt, még tiltakoztak is ellene. Még a férfi nyilvános bocsánatkérésére sem vonták vissza az ellene felhozott vádakat.

Ramzi azt állította, hogy a videóival csak a békét és a szeretetet akarta terjeszteni.

Sajnos azonban ez nem nyugtatta meg sem a kritikusait, sem a bírákat.

Habár tavaly a bíróság minden vádpontban ártatlannak találta a férfit, ügyét azonban az ügyészek fellebbezése következtében az Algériai Igazságszolgáltatási Tanács elé utalták, ahol viszont már bűnösnek mondták ki őt.

Az ügyészek Mohamed Ramzi-t szeméremsértő viselkedéssel vádolták a nyilvános ölelkezős videója miatt, valamint egy olyan videója miatt is, amelyen két rövid szoknyás lány látható, akik közül az egyiknek tetoválása is volt. A bíróság döntése szerint Mohamed Ramzinak két hónapot kell börtönben töltenie, és 5 millió dinár (37.000 dollár) pénzbüntetést is fizetnie kell.

Képünk illusztráció

Fotó: shutterstock

Szintén részben ölelkezés miatt tartóztattak le egy asszonyt Floridában. Egy 47 éves Natalie Lynn Slavek ugyanis váratlanul megjelent egy 79 éves idős asszony floridai otthonában, bement annak otthonába, megölelte őt, majd leült az egyik fotelbe, aztán a hálószobában lepihent pár percre. Az idős asszony hívta a rendőröket, akik a medencében úszva találtak rá a bizarr betörőre. A DailyStar számolt be arról, hogy letartóztatása után magánlaksértés miatt emeletek vádat a nő ellen.

Egy válogatott focistát is megbüntettek azért, mert megölelte egy női szurkolóját. Az iráni labdarúgó-válogatott kapusát, Hossein Hosseinit egy meccsre eltiltották, miután megölelte egy női szurkolóját, sőt még hárommilliárd riál, azaz csaknem 7.000 eurónak (közel 2,6 millió forint) megfelelő pénzbírságot is kiszabtak rá.