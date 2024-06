Hiába az Európai Bizottság támadása, rendkívül erős a BYD Európában

Nem törte le a befektetők optimizmusát az Európai Unió vámpolitikája. Az Európai Bizottság szerdán késő este jelentette be, hogy a jövő hónaptól 17,4 százalékos extra vámot vet ki a BYD elektromos járműveinek Kínából származó importjára, ami kiegészítené a kínai elektromos járművekre kiszabott 10 százalékos vámot, amennyiben a Pekinggel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre. Ennek ellenére a cég részvényeinek ára a hongkongi és a sencseni tőzsdén is emelkedett, ugyanis a piac azt árazza, hogy a BYD a vámok ellenére is megőrzi versenyelőnyét.

A BYD az egyetlen piaci szereplő, melyről úgy gondoljuk, hogy strukturális költségelőnyének köszönhetően még egy új importmodell mellett is nullszaldós lehet

– írta kommentárjában Eunice Lee, a Bernstein vezető elemzője. A vállalat az extra vámok ellenére is erős bruttó árrést élvez, köszönhetően az Európában értékesített autók szélesebb marzsának.

A kínai gyártók az elmúlt időszak intenzív árháborújában is növelni tudták az exportot, az emelkedő vámokra már előre felkészülve, komoly erőfeszítéseket tesznek az európai gyártásra. Emellett diverzifikálják az exportot, Délkelet-Ázsiára, Ausztráliára, Brazíliára és Mexikóra fókuszálva.

A Világgazdaság idézi Kelvin Laut, a Daiwa elemzőjét, aki arra emlékeztet, hogy az Egyesült Államokkal ellentétben az EU vámtarifája nem zárta be az ajtót a kínai elektromos járműgyártók előtt.

Fotó: BYD

A Biden-adminisztráció ugyanis 100 százalékos vámot vet ki augusztustól a kínai elektromos autókra és 25 százalékosat a kínai akkumulátorokra és alkatrészekre.

Kína exportja májusban 7,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest dollárban számolva, míg az import 1,8 százalékkal bővült. Az export közelmúltbeli erőteljes növekedés annak tudható be, hogy a gyártók megpróbálják megelőzni a potenciális kereskedelmi korlátozásokat.

Összességében Kína kevesebb árut adott el nyugaton, s többet Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában.

Kína emellett új piacokat is talál. Az Oroszországba irányuló export 70 százalékkal nőtt az elmúlt két évben, mivel a nyugati szankciók elvágták Moszkvát a másokkal folytatott kereskedelem nagy részétől.