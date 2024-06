Megjelent a Magyar Közlönyben a diákhitel kamattámogatási periódusát meghosszabbító rendelet. A rendelet szövege szerint a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 29/B. § (1) bekezdésében a „2024. január 1-től 2024. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2024. július 1-jétől 2024. december 31-ig” szöveg lép.

Ezt tehát azt jelenti, hogy a diákhitelek kamattámogatásnak időszaka (vagyis az az időszak, amelyben az állam a kamat egy részét átvállalja a hitellel rendelkezőktől) idén december 31-ig meghosszabbodik.

A rendelet ennek értelmében július 1-jén hatályba lép.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

A most megjelent rendelet előzménye, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) június első felében javaslatot tett a szabad felhasználású Diákhitel 1 nevű konstrukció 2024 második félévére vonatkozó kamattervezetére. A javaslat szerint a hallgatói hitelezés területén is szükséges fenntartani a kamatstop intézményét, hogy a diákok továbbra is a piaci szint alatt, változatlanul 7,99 százalékos kamat mellett vehessék igénybe a szolgáltatást.

A javaslat indoklásában az NGM felidézte, hogy a koronavírus-járvány utóhatása és a háborús helyzet gazdasági következményei kedvezőtlenül hatottak a hitelkamatokra, köztük a sok diák számára létfontosságú Diákhitel 1 konstrukcióra is. A kormány ezért 2023 első félévében úgy döntött, hogy a vonatkozó jogszabály alapján számított 10 százalék fölötti ügyleti kamat hátrányosan érinti a családokat, ezért bevezette a kamatstopot a hallgatói hitelezés területén.

A Diákhitel 1 félévente változó kamatozású hitelkonstrukció, amely a kamatstopnak köszönhetően folyamatosan jelentősen kedvezőbb kamattal érhető el, mint a piaci, szabad felhasználású fedezetlen lakossági hitelek.

A 2024 második félévére vonatozó kamatszint meghatározása során a Nemzetgazdasági Minisztérium javasolta a kamatstop fenntartását, a jelenlegi kamatszint megőrzését. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott tervezet szerint a szabad felhasználású hallgatói hitel vonatkozó rendelkezések mentén megállapított kamata és

a hitelfelvevő által fizetendő, 7,99 százalékos kamat különbözetét az állam a központi költségvetés terhére átvállalja.

A rendelet értelmében kamat különbözetét az állam a korábbi határidőt fél évvel meghosszabbítva, 2024. december 31-ig vállalja át.