Éveken keresztül masszírozta a rettegett észak-koreai diktátort egy szabolcsi nő

Egy magyar nő, a szabolcsi Nyírcsaholyból származó Szilágyi Erzsébet, hosszú éveken át masszírozta Kim Ir Szent, a kegyetlen észak-koreai diktátort. A hozzá fűződő kapcsolatáról a "Barátom, Kim Ir Szen" címmel megjelent emlékiratában számolt be.

Az 1956 óta a svájci Lausanne-ban élő nő nyirokmasszázs-specialistaként nemzetközi hírnévre tett szert.

Az 1980-as években váratlan megkeresést kapott: két hétre utazzon Észak-Koreába, hogy betanítson lányokat masszázsra 12 ezer svájci frankért.

A Promotions.hu szerint Észak-Koreába érkezése után azonban megtudta, hogy lányok betanítása mellett egy idős urat is kezelnie kell, akiről csak később derült ki, hogy nem más, mint a rettegett diktátor, Kim Ir Szen. A politikusnak saját egészsége érdekében óriási szüksége volt az asszonyra. Betegsége évek óta kínozhatta, fájdalmainak megszüntetője a Svájcból érkezett asszony volt. Nem akarta elveszíteni gyógyítóját.

Ottani életét egy "aranykalitkában" töltötte, mindig volt vele tolmács és sofőr, és egy külön házat biztosítottak számára, ahol kilencfős személyzet gondoskodott róla és tanítványairól. Nem mozoghatott szabadon, és Kim Ir Szent minden útjára elkísérte, mert naponta másfél órán át masszírozta.

Később visszatért, és 1987 és 1992 között összesen két évig élt Észak-Koreában. Idővel baráti viszonyba került Kim Ir Szennel, aki gyakran mesélt neki kínai tanulmányairól és más személyes élményeiről. Kétszer ebédre is meghívta, sőt horgászni is elvitte, valamint közös színház- és cirkuszlátogatások is gazdagították élményeiket. Mély emberi kapcsolat alakult ki beteg és gyógyítója között.

Kim Ir Szen a születésnapjára egy képet ajándékozott neki, és felajánlotta az észak-koreai állampolgárságot is, amit ő udvariasan visszautasított.

Szilágyi Erzsébet viszonzásképpen egy svájci órát és egy vadászkutyát adott ajándékba Kim Ir Szennek.

1992-ben, amikor Kim Ir Szen már jó egészségi állapotban volt, megegyeztek, hogy 1994-ben visszatér, de addigra a diktátor szívrohamot kapott. Utoljára 2001-2002-ben járt Észak-Koreában, hogy ismét masszőröket tanítson be.