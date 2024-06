Újra magyar kézben a ferihegyi repülőtér, még mindig a magyar rezsi a legalacsonyabb

A tarifák nem azonos ütemben csökkentek, aminek az az oka, hogy az energiaválság hónapjaiban szinte az összes európai kormány hozott valamilyen intézkedést a háztartási árak féken tartására, így ezen intézkedések visszavonásának az üteme és a hatása is eltérő.

Folytatódik az árcsökkenés a benzinkutakon

Általános üzemanyagár-csökkentés lépett életbe a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől újra változnak a hazai üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj esetében is öt-öt forintos árcsökkenésről döntöttek a nagykereskedők.

Mindez nem meglepetés, ahogy arra lapunk kedden felhívta a figyelmet, az olaj jegyzése négyhavi negatív csúcsot ért el, és 77 dollárnál alakul hordónként. Ebből pedig az is következett, hogy a magyarországi üzemanyagár is lefelé korrigálhat. Miután ez az áresés várhatóan az üzemanyag-kiskereskedelemben is megjelenik, így a következő átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok a hét utolsó munkanapjától:

95-ös benzin – 592 Ft/liter,

gázolaj – 598 Ft/liter.

Átadták az új Duna-hidat: Orbán Viktor rögtön be is jelentette, hol épül a következő

Csütörtök délelőtt átadták a Duna magyarországi szakaszának huszadik hídját. Az esemény jelentőségét jól mutatja, hogy Orbán Viktor is megjelent és beszédet mondott.

Az új Duna-híd Kalocsát és Paksot köti össze. Egy kétszer egy sávos átkelő épült, amely Tomori Pál egykori kalocsai érsek és hadvezér nevét kapta. A hídépítő cégeknek pedig üzenjük, lehet tovább délre menni a Dunán, felkészül Mohács, a következő híd ott fog megépülni”