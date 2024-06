A több mint 720 méter hosszú építményről Varga Tamás, a beruházást kivitelező Graboplan-Industrie Kft. ügyvezetője a rövid beszámolójában ismertette, hogy a terhelési vizsgálatok alkalmával 300 ember súlya alatt a híd 1,2 métert süllyedt lefelé, a téli és a nyári állapot között pedig 2 méter magasságkülönbség jelentkezik majd.

Mint korábban az Origo is megírta, a beruházás a kormány által elfogadott Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program keretében valósult meg, amely közel 150 milliárd forint forrást biztosított az infrastruktúra, a turisztikai szolgáltatások és a települési szintű fejlesztések megvalósítására.

A rekordhosszúságú hidat hat acél sodronykötél tartja 80 méter magasban, és még áprilisban sikeresen teljesítette a dinamikus és statikus terhelési próbát.

A függőhíd ünnepélyes átadóján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes emlékeztetett az évfordulóra, aminek kapcsán elkészült a műtárgy. A trianoni békediktátum "örök seb, magyar stigma és a megmaradásnak a küldetése" - idézte a Magyar Építők a miniszterelnök-helyettest, aki szerint a nemzeti összetartozásnak három értelme van, amelyek mégis egy egységet adnak: a gyász, a tanulságok levonása, valamint a nemzeti büszkeség, hogy a magyarság megmaradt.

Hangsúlyozta:

a Nemzeti Összetartozás Hídja maga az "összetartozás szimbóluma".

Az építmény nemcsak mérnöki alkotás, hanem olyan jelkép is, mely összeköti a magyart a magyarral, az emlékezést a reménnyel, a gyászt a büszkeséggel és Trianon kálváriáját a magyar feltámadással.

Az új gyalogoshíd a Zemplén Kalandpark része lesz, teljes egészében önkormányzati projekt, a város vállalta a fenntartását is. Ez Tokaj számára a munkahelyteremtés és a népességmegtartás miatt is fontos ügy. Az Origo is beszámolt arról, hogy a közelmúltban hatalmas fejlesztés kezdődött Tokaj belvárosában: több mint 10 milliárd forintot biztosít a Kormány a történelmi városrész megújítására. Összesen több ezer négyzetméternyi ingatlant érint a beruházás.

A fejlesztésnek köszönhetően új életre kel a település főtere, a környező utcák, új parkokat alakítanak ki, kávézók és éttermek nyílnak. A fejlesztés célja, hogy Tokaj a világörökségi rangjának megfelelő környezetben fogadhassa a hazai és nemzetközi turistákat,