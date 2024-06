Hatalmas melleit mutogatva ünnepelte fia diplomáját Jeff Bezos jegyese

Diplomát szerzett az egykori televíziós újságíró, Lauren Sánchez 23 éves fia, Nikko, amit a büszke édesanya meg is ünnepelt a hozzá közel állókkal. Erről a nyilvánosság úgy értesülhetett, hogy Sánchez a visszafogott, családi körben tartott ünnepségről több fotót posztolt az Instagramra, majd mindenki megnézhette azt a rövid videót is, melyben az egyszerre meghatott és örömmámorban úszó asszony elmondja a fiát a jeles alkalomból köszöntő beszédjét.

Jeff Bezos és Lauren Sánchez a Tádzs Mahalnál tett látogatásukkor

Fotó: AFP/

Persze a részletekre fogékony érdeklődők mást is megnézhetnek a képeken és a videón. Például észrevehetik, hogy Sánchezzel együtt ünnepelt korábbi párja, Tony Gonzalez, Nikko édesapja, illetve Gonzalez új felesége is. De ez még nem minden.

Hiszen Lauren Sánchezt nem más, mint Jeff Bezos jegyezte el, aki a pénzügyi adatok alapján jelenleg a világ harmadik leggazdagabb embere.

Miként az Origo megírta, az Amazon alapítója 25 év házasság után vált el MacKenzie Bezostól, amit 2019-ben azonnal elkönyveltek a történelem legdrágább válásának: Bezos korábbi felesége megállapodásuk alapján 38 milliárd dollárral zárta le házasságukat, a vagyon egy részét azóta jótékony célokra fordította.

Az üzletember nem maradt sokáig magányos, a szerelem Lauren Sánchez huszonévesek által is megirigyelhető, tökéletes alakjában talált rá. Kapcsolatuk annyira elmélyült, hogy nagyjából egy éve, 2023 májusában, meg is történt a lánykérés, arra a bizonyos nagy kérdésre Sánchez igennel válaszolt. Az Origo akkor megírta azt is, hogy Jeff Bezos és Lauren Sánchez eljegyzése valószínűleg ügyvédeiknek is boldogságot hozott, hiszen a világ egyik leggazdagabb embere a második házassága előtt feltehetően már nem felejti el a vagyonát bebiztosítani egy házassági szerződéssel.

A Sánchez által megosztott fotók alapján szerencsére úgy tűnik, boldogságuk egy évvel az eljegyzés után nem is lehetne nagyobb. Bezos szintén részese volt a családi összejövetelnek, a fotókon ő is rendre feltűnik.

Minden jel szerint remek hangulatban telt a 23 éves Nikko teljesítményének megünneplése, legalábbis a fotók alapján a család valamennyi tagja jóban van a többiekkel.

Még egy dolgot észre lehet venni a fotókon és a videón is: az 54 éves Lauren Sánchez elképesztő formában van, nagyon jól néz ki öltözékében, és nem felejtette el ország-világnak megmutatni hatalmas melleit, melyek szinte kibuggyannak ízlésen kiválasztott ruhájából.