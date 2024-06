Hétfőn új időszámítás kezdődik az italos palackok visszaváltásában

A jövő héttől új időszámítás kezdődik a Mohu kötelező visszaváltási rendszerében

Jelenleg naponta mintegy négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül. Ezekhez még ezen a héten csatlakoznak a kézi visszaváltó pontok is.

Ez a szám a rendszer felfutása után várhatóan napi több millió palackra emelkedik.

Az utalványok beváltásával kapcsolatban szükség van még edukációra arról, hogy azok nem csak levásárolhatók, de a fogyasztó választása szerint készpénzre is válthatók a kibocsátó üzlet kasszájánál. Nemzetközi szinten is egyedülálló fejlesztést vezetett be egyébként a Mohu a hazai italcsomagolás-visszaváltási rendszerben, miután május végén elindult és letölthetővé vált a visszaváltási díj azonnali banki átutalását lehetővé tevő REpont applikáció.

A Mohu körülbelül négyezer automatával tervezett a visszaváltó rendszer felfutására, ehhez képest már a mostani fázisban háromezernél tart. Azokban a boltokban, amelyekben nem fér el egy automata, kézi visszaváltásra van lehetőség. Ezek jellemzően a kisebb boltok, üzlethelyiségek. A kézi visszaváltó pontok mostani, ezer körüli darabszámát a társaság szeretné még jelentősen, a tervek szerint a négyszeresére bővíteni, ehhez a kisebb boltok önkéntes csatlakozására van szükség.