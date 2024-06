Hurrikánszezon: soha nem látott károkat hozhatnak az idei szuperviharok

Az atlanti hurrikánszezon viharai azonban komoly károkat okoznak a közcélú infrastruktúrákban, még akkor is, ha az ötfokozatú skálán nem tartoznak a legerősebbek közé.

Megrongálják

az elektromos és az ivóvíz-hálózatokat,

a tengerparton kikötött hajókat tesznek tönkre, vagy például

a Mexikói-öbölben a kőolajkitermelést kell leállítani miattuk.

A hurrikánok nem válogatnak, gazdasági hatásaikat a magánszemélyek, a vállalatok, intézmények, és az állam is megérzi.

Hurrikánszezon: ezek voltak a legpusztítóbb viharok

A természeti katasztrófák nem maradnak el sem bekövetkezésük előrejelzésétől, sem – például – a hurrikánok gazdasági hatásainak kiszámításától. Ennek kapcsán lehet felidézni minden idők legpusztítóbb hurrikánjait a 2024-es hurrikánszezon kezdete előtt.

A hurrikánszezon az Atlanti-óceánon a karibi-térséget is sújtja, a legnagyobb károk azonban általában egy Egyesült Államokban keletkeznek (már csak az infrastruktúra nagysága miatt is), és rendszerezett adatok is főként onnan állnak rendelkezésre.

A NOAA kimutatása szerint 1980-tól 2023-ig 383 olyan időjárási és klimatikus katasztrófa történt, melyek 2024-es árindexálás alapján 1 milliárd dollárnál nagyobb kárt okoztak.

A 383 esemény összesített kárértéke 2,72 ezer milliárd dollár.

Az atlanti hurrikánszezon legköltségesebb viharai is ismertek, és mint fentebb írtuk, ezek kárértékei nagyságrendileg nemigen térnek el a természeti katasztrófák 2011-es globális kárértékétől.

Hurrikánszezon: egy tűzoltó próbál visszajutni tűzoltó autójához, miután egységével a viharban az útra dőlt fákat darabolták fel a 2021-es Ida hurrikánban

Fotó: Mark Felix / AFP/

A NOAA és a Nemzeti Hurrikánközpont közös összesítése a 2024-es fogyasztói árindex alapján mutatja, melyek voltak minden idők legnagyobb kárt okozó hurrikánjai, azaz trópusi ciklonjai. Mutatjuk az első ötöt,

melynek élén a 2005-ös, New Orleanst romba döntő Katrina áll,

de az „élmezőnyben” végett a 2022-es Ian is.

A vihar neve Évszám Erőssége (1-5 skálán) Kárérték milliárd dollár (2024-es árakon) Katrina 2005 3 198,8 (kb. 72 ezer milliárd Ft) Harvey 2017 4 158, 8 Ian 2022 4 117,4 Maria 2017 4 114,3 Sandy 2012 1 87,8

Arra is akad bőséggel példa, hogy egy hurrikánszezonban több trópusi ciklon is letarolja a karibi szigetvilágot illetve Észak-Amerika délkeleti partvidékét. Például 2017-ben a listán szereplő Harvy mellett a 4-es erősségűvé nőtt Irma is pusztított, 63,5 milliárd dollárnyi kárt hagyva maga után.