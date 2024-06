Nagy bajban van Japán, és ezt sokan megfogják érezni

Komoly probléma Japán számos repülőterén, hogy kritikusan alacsony szinten van a kereskedelmi járatokhoz szállított üzemanyag mennyisége. Ez nem egy rövid ideig, átmenetileg fennálló helyzet, hanem állandósuló gond. Japán légi közlekedésének cégei illetve a külföldi vállalatok így nem tudják növelni nemzetközi járataik számát. Arra sem lesznek képesek, hogy új útvonalakra repüljenek a szigetország repülőtereiről – minderről a Japan Today ír, kormányzati és iparági forrásaira hivatkozva.

Japán egyik leghíresebb repülőtere, a Kanszai, Oszaka városánál

Fotó: Taketo Oishi / The Yomiuri Shimbun via AFP

Rengeteg a turista, ám ez nagy kihívást jelent

A kerozinhiány egyik oka a turizmus reméltnél is nagyobb arányú növekedése. Ahogy az Origo megírta, a turizmus a vártnál lassabban emelkedett a koronavírus-járvány után, mostanra viszont annyira megnőtt az érdeklődés az ország iránt, hogy tömegeik és viselkedésük miatt külön intézkedéseket is bevezetnek a helyi hatóságok.

Minden jel arra mutat, hogy a beutazó turizmus teljesítménye hosszabb távon is erős marad, ám a repülővel érkező vendégeknek el is kell tudniuk repülővel hagyni az országot – ehhez viszont üzemanyag kell.

A baj már nem csak jövőbeni fejlemény, hanem a jelen:

már az idei nyári csúcsszezonra át kellett tervezni egyes légitársaságoknak a repülési útvonalaikat.

Pontosabban azt, hogy mely japán városokba Ázsia melyik pontjairól érkezzenek a gépeik, hogy a járatok teljesítése egyrészt gazdaságos legyen, másrészt, hogy tervezhetően meg is tudjanak tankolni a szigetországban. Egyes cégek pedig arról számoltak be, hogy a turisták kiszolgálására szívesen növelték volna járataik számát a nyáron, ám terveiket részben vagy egészben el kellett vetniük, mivel nincs elég üzemanyag a gépek feltöltéséhez.

Nem győzik a szállítók

A japán légi közlekedés most annyi üzemanyagot igényel, hogy azzal a finomítók nem tudnak lépést tartani. Ráadásul a munkát lassítja a munkaerőhiány: Japánban világviszonylatban is az egyik legkritikusabb a demográfiai helyzet. Már a középtávú prognózisok is a társadalom elöregedéséről, a kevés születő gyermekről, és az egyes területeken állandósuló munkaerő-hiányról szólnak.