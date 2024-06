Örökre megváltozik a magyarok egyik kedvelt üdülőhelye

Zöld és emberbarát városrész épül a magyarok által gyakran látogatott Görögország fővárosában, Athénban, ahol „Ellinikon” néven Európa legnagyobb városi regenerációs projektje zajlik jelenleg. A „tizenöt perces” városnak titulált, mintegy 8 milliárd eurós projektet a LAMDA Development nevű cég valósítja meg.

Az Ellinikon lakóövezeteket, boltokat, munkahelyeket, irodákat, szórakozási és kulturális lehetőségeket foglal majd magában, és a közepén egy kétmillió négyzetméteres park lesz.

Az alapvetően környezetbarát projekt örökre átalakítaná Európa egyik népszerű turistaközpontját.

A beruházás első nagy mérföldköve az volt, amikor az Ellinikon Park első része, az úgynevezett Ellinikon Élménypark teljesen elkészült, amely az egykori athéni repülőtér területén, a volt hangárok területén kapott helyet. Ugyanezen a helyen még lesz egy interaktív, fény- és zenejátékkal működő szökőkút, egy sportpálya és egy játszótér is. A terv az, hogy a „Zen Kertnek” is nevezett rész összesen 31.000-nél is több fának, valamint 1 milliónál is több növénynek adjon otthont.

A LAMDA szerint az Ellinikon már 2026-ra elkészülhet, egyik látványossága pedig az 50 emeletesre tervezett Riviéra-torony lehet, amely Görögország első felhőkarcolója lesz. A tervek szerint a felhőkarcolóban egyebek mellett külföldi tervezők butikjait, divatboltokat, elegáns kávézókat, díjnyertes séfek éttermeit és különböző bisztrókat lehet majd látogatni.

A Promotions.hu arról is beszámolt, hogy Görögország legnagyobb és Dél-Európa egyik legnagyobb kereskedelmi, szórakoztatási és üzleti komplexuma lehet az úgynevezett „Ellinikon Kereskedelmi Központ”, amely a tervek szerint egy 185 ezer négyzetméteres területen elterülő, kereskedelmi központnak, vegyes használatú toronynak és Görögország legnagyobb bevásárlóközpontjának adna otthont.

Számos más elemből, például különböző lakóövezetekből, kertekből és egyéb szórakoztatási komplexumból fog összetevődni a környezetbarát városrész, amely teljesen megváltoztathatja a nyaralási élményt mindenkinek, aki Görögországban jár. Ha minden a tervek szerint halad, 2026-ra elkészülhet a komplexum.