Óriási kincset találtak, ez lehet a legnagyobb Európában

A norvég Rare Earths Norway nevű vállalat elkészült az első ásványkincs-felmérésével a Fen Carbonatite Complex nevű területre, melyre van feltárási engedélyük. Ez a terület Norvégia délkeleti részén található és különleges, vulkanikus eredetű, illetve lúgos kőzetek jellemzik.

Más vállalatok már foglalkoztak a terület ásvány- és földtani jellemzőivel, így az korábbról már ismert, hogy az ipar számára is értékes nyersanyagok lehetnek a területen. A vállalat a szakmai előírások szerint elkészített jelentésében viszont egyenesen azt állítja, hogy

Európa legnagyobb ritkaföldfém-készletét azonosították a három éves kutatás eredményeként.

Számításaik szerint a területen 8,8 millió tonna áll rendelkezésre ritkaföldfém-oxidokból úgy, hogy azt gazdasági értelemben megérje kitermelni. Ezen belül mintegy 1,5 millió tonnát tehet ki a mágneses tulajdonsággal is bíró ritkaföldfémek mennyisége. Ezek alapvető fontosságúak az elektromos autók, valamint a szélturbinák gyártásánál.

A készletek a tengerszint alatt átlagosan 468 méterrel érhetők el.

Az EU a ritkaföldfémeket kritikus fontosságúnak ítéli, a mágneses tulajdonságokkal bíróknál a legnagyobb az ellátási bizonytalanság kockázata.

A vállalat 2024 felében további feltárási munkákat kíván végrehajtani a területen. A kitermelés megkezdésére még várni kell.

Egy kínai ritkaföldfém bányában készült felvétel

Fotó: Mai quan / Imaginechina

A norvég vállalat közlése egyben azt is jelenti, hogy alig egy évvel a jelenleg legnagyobbnak tartott európai ritkaföldfém-tartalék bejelentése után, máris új helyszín ülhet fel a képzeletbeli trónra. Miként az Origo megírta, a svédországi Kiruna városának közelében 1 millió tonnás tartalékot azonosított egy svéd állami vállalat. Beszámoltunk arról is, hogy a ritkaföldfémek, amelyek az okostelefonok és elektromos autók fontos alapanyagai, a szénhulladékból is kivonhatók, ráadásul jóval olcsóbban a bányászati kitermelésnél.

Nevükkel ellentétben a ritkaföldfémek viszonylag gyakran fordulnak elő, a nemesfémek náluk jóval ritkábbak. Az elnevezés arra utal, hogy a 17 ritkaföldfém közül általában kevés található meg egy helyszínen, egy tartalékban. Ezért azokat a lelőhelyeket, ahol többet is azonosítanak belőlük, különösen értékesnek tartják. Elnevezésük egyúttal arra is utal, hogy viszonylag nehéz kitermelni őket.