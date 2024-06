Leállások lesznek az egyik hazai nagybanknál

Az Erste Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy rendszereiken rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely érinti a szolgáltatások működését az elkövetkező napokban.

A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy ha van társkártyabirtokosuk, akkor a szolgálatatásokban várható átmeneti leállásokról őt is tájékoztassák.

A 2024. 06. 28. 22:00 és 06. 29. 18:00, valamint 2024. 07. 11. 22:00 és 07. 12. 03:00 közötti rendszerfejlesztésben érintett szolgáltatások köréről az alábbi táblázatban lehet tájékozódni:

Bár az Erste Bank egyes szolgáltatásainak átmeneti, előre bejelentett leállítása nem jelenti a teljes bank működésének szünetét, jogszabályi előírások miatt azonban azt mégis így kell hívni.

Bankszünnap az, ha a bank egy munkanapra vonatkozóan előre meghirdeti, hogy aznap nem, vagy csak korlátozottan nyújt banki szolgáltatásokat az ügyfeleknek. A törvény szerint egy hitelintézet –minden szolgáltatása vagy akár csak egyes résztevékenységeit illetően – előzetesen megtervezett módon tarthat ilyet, 2022. júliusától pedig csak akkor van erre lehetősége, ha ennek feltételeit üzletszabályzatában, illetve az ügyfelekkel kötött szerződésében előzetesen meghatározta.

Korábban a hitelintézet köteles volt a bankfelügyeletnek bejelenteni, valamint legalább 15 nappal korábban legalább két országos napilapban meghirdetni, hogy bankszünnapot tart. 2022. július elejétől a 15 napos határidő, illetve a napilapban történő meghirdetés helyett legalább 30 nappal korábban, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében és az internetes honlapján kell előre meghirdetnie a bankszünnapot a hitelintézetnek, emellett tájékoztatnia is kell az érintett ügyfeleit a velük kötött szerződésekben meghatározott közvetlen módon – és nem utolsósorban a felügyeleknek is be kell jelentenie azt.

A hitelintézeteknek olykor azért van szükségük pár forgalommentes órára, hogy például üzembe állítsák új informatikai rendszerüket, esetleg levezényeljenek egy egyesülést egy másik bankkal.

Az ügyfeleknek ilyenkor hosszabb-rövidebb kényszerszünetre kell felkészülniük, de az átmeneti kényelmetlenség után – a fejlesztések nyomán – általában magasabb szintű, kényelmesebb szolgáltatásokra számíthatnak.

Az Erste Bank szolgáltatásainak részleges szüneteltetése meghaladja a 4 óra időtartamot, ezért bankszünnapnak minősül. Egy tavaly év elejétől hatályos jogszabálymódosítás alapján a 4 órát meg nem haladó tervezett szüneteltetéseket üzemszünetként kell bejelenteni és nyilvántartani.