Az utcán magára hagyta a csecsemőjét egy amerikai nő

Végül még aznap beismerte, hogy miután tizenegy nappal korábban megszülte gyermekét, nem vitte be a kórházba, hanem helyette - egy takaróba csavarva - a kukába dobta az újszülöttet, aki akkor még élt. Amennyiben Williamst bűnösnek találják, akár halálra is ítélhetik őt. Ha azonban elmebetegségére hivatkozva nem találják bűnösnek, akkor szintén a bíróság dönti el azt is, hogy elmegyógyintézetbe kerül-e.