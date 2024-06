A világ másik végén fedeztek fel egy magyar kisboltot

Van egy rendkívül érdekes kis üzlet, amely Los Angeles felé menet, az autópálya mentén helyezkedik el, és ami igazi kuriózumnak számít a helyiek körében.

A Valley Hungarian nevű kisbolt Kalifornia államban, a Pearblossom Highway-en található.

Nagyon sok magyar felvágottat, kolbászt árulnak (fokhagymásat, füstöltet, csípőset, paprikásat), de van náluk véres és májas hurka is. A hely különlegessége, hogy mindent hagyományos, magyar receptek szerint készítenek, mégpedig helyben; éppen ezért a boltot imádják a helyiek és az átutazók egyaránt.

A helyieknek az is szimpatikus lehet, hogy a Valley Hungarianben rendelésre kapható kalács, pogácsa, töltött káposzta, de még töpörtyű is. A bolt kínálatában még a gesztenyepüré is szerepel.

Nem csak pékárukat, kolbászokat és készételeket, de olyan hazai különlegességek , mint a gulyáskrém vagy az Erős Pista, arról nem beszélve, hogy vaníliás cukor is kapható, ami azért egyedi, mert ezen a vidéken egyébként csak ázsiai és kelet-európai boltokban lehet beszerezni.

További érdekesség, hogy a Valley Hungarianben nem csak a karácsonyi szezonban kapható szaloncukor, hanem egész évben.

A Promotions.hu szerint ez az autópálya-menti delikátbolt azért is számít kuriózumnak, mert ma már elég ritka, hogy magyar kisboltot találunk valahol. 30-40 éve még sokkal több ilyen étterem és csemegebolt létezett, de a számuk lecsökkent .

Nemrégiben az Origo beszámolt arról a hamisítatlan magyar boltról is, amely New York szívében bújik meg.

Közismert hazai élelmiszereket lehet vásárolni náluk, Erős Pista, Édes Anna, Negro cukorka, Piros Arany, és még sok minden más szerepel a kínálatban.

A helyiek mellett külföldiek is felkeresik az üzletet, ahol belekóstolhatnak a magyar ízekbe. De persze elsősorban az ott élő magyarok bukkannak fel szép számmal: a tengerentúlon is olyan gulyáslevest és marhapörköltet tudnak készíteni, mint amilyet itthon csinálnak.

Az 5802 13th Ave, Brooklyn, NY 11219 cím alatt található Kék Duna egyébként hétfőtől szombatig 11 és 18 óra között van nyitva.