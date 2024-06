Titokban Magyarországra látogatott a világhírű színész

A legendás amerikai színész, Bill Murray pár napot Magyarországon töltött. Ezúttal nem munkaügyben érkezett, hanem hogy meglátogassa barátját, a jelenleg Tökölön élő, egykori limuzinsofőrjét.

"Régóta mondtam neki, hogy egyszer meglátogatom Magyarországon, és most, hogy Németországban forgattam, úgy gondoltam, ideje beváltani az ígéretemet" – mondta a Blikknek Murray.

A színész először járt hazánkban és sok időt töltött vidéken, de Budapestet is megnézte, ahol egy borfesztiválra is ellátogatott.

„Vitathatatlanul gyönyörű ez a város” – tette hozzá a színész.

A színész barátai elmesélték, hogy Murrayt kifejezetten a magyar ételek érdekelték - teszi hozzá a Mandiner. Két napja cigánypecsenyét ebédelt, most pedig a csirkepaprikást hajkurássza, amit mindenképpen meg akar kóstolni.

Magyarországra látogatott Bill Murray

Fotó: HBO

Elmondásuk szerint Murraynek semmiféle sztárallűrje nincs. „Képzeljék el, hogy ez a pasas még életében nem szedett fáról cseresznyét, most, a mi kertünkben csinálta először, és úgy ette, hogy mindene csupa cseresznyelé lett” – mondta a színész vendéglátója, Michael Stenger.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, áprilistól jelent meg a hazai mozikban a színész legújabb filmje, a Szellemirtók – A borzongás birodalma, amelyben Murray mellett Dan Aykroyd a másik főszereplő.

Bill Murraynek az elmúlt időszakban jelentős változás állt a be a magánéletében, ugyanis tavaly a londoni Mighty Hoopla fesztiválon együtt jelent meg a 43 éves Kelisszel.

Egy ismerősük a The Sun amerikai kiadásának úgy nyilatkozott, hogy Murray és Kelis az Egyesült Államokban ismerkedtek össze, és a színész már az énekesnő több koncertjén megjelent, nem véletlenül kísérte el Londonba is – ahol ugyanabban a hotelben is szálltak meg.

Murray felesége 2021-ben, Kelis férje pedig tavaly halt meg, a The Sun informátora szerint a gyász hozott létre köztük egy különös köteléket. "Bármi is hozta össze őket, és bármennyire is valószerűtlennek tűnik, mindketten szinglik, és jól érzik magukat együtt a meglehetősen nagy korkülönbség ellenére is" – mondta az ismerősük.