Megfizethetetlenné válhat a narancslé

Folytatódik a narancs körül kialakult krízis. Miként az Origo arról idén év elején beszámolt, a terméshozam rendkívül gyenge a fő narancstermelő régiókban, Brazíliában és Floridában. Így jóval kevesebb narancs jut a piacokra, valamint a feldolgozóipar is kevesebből dolgozhat. Azaz: kevesebb narancslevet tudnak előállítani, miközben az ára az egekbe emelkedik.

A The Conservation friss összeállításából kiderül:

javulást nem lehetett tapasztalni az elmúlt nagyjából fél évben a narancs piacán, a helyzet inkább rosszabb lett.

Hacsak nem történik kedvező fordulat legkésőbb a következő szezonban, akkor búcsút lehet mondani az elérhető árú narancslének, de akár a 100 százalékos narancslének is.

Komoly gondokkal küzdenek a brazíliai narancsültetvényeken, minden évben csökken a betakarított mennyiség (illusztráció)

Fotó: AFP

Ennek elsődleges oka a narancs mennyiségének csökkenése. Brazília narancstermése kulcsfontosságú a kérdésben, mivel a világ narancslé-gyártásának közel 70 százaléka a brazíliai ültetvények terméséhez köthető.

Ott azonban a szélsőséges időjárás miatt az előző évinek a negyedével csökken az idei betakarítás mennyisége

- az idei már a harmadik egymást követő év, amikor a gazdálkodók kevesebb termést takarítanak be, mint az előző szezonban.

A világpiac szempontjából szintén nagyon fontos floridai ültetvényeket pedig a citrusfélékre veszélyes növénybetegség támadja, így a termés mennyisége ott is jóval kevesebb lesz, mint kívánatos volna. Nagy baj az is, hogy betegség miatt nem csak a termés lesz oda, hanem a termő fa is tönkremegy, így jövőre kevesebb narancsfáról lehet szüretelni.

Az idei kevesebb narancs egyes piacokon már éreztette hatását. Például a briteknek idén már átlagosan 21 százalékkal többet kell fizetniük 1 liter narancsléért, mint tavaly. A narancs ellátási lánca igen hosszú, sokszereplős, és sok költségelemből áll. Bár a beszállítói árak idénre általában kötöttek, már jóval korábban megállapítottak, jövőre elkerülhetetlen lesz a narancslé árának az ideinél látványosabb emelése.

A gyümölcslégyártók a narancshiány miatt arra kényszerülnek, hogy a friss terméshez a mélyfagyasztott gyümölcstartalékaikat is felhasználják. A fagyasztott gyümölcs az előírások alapján legfeljebb két évig használható fel a gyümölcslégyártásban. Azonban úgy tűnik, ez sem elegendő.