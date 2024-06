Még nem látott akkora ajkakat, mint az OnlyFans legnagyobb sztárjaié

Mint egy szexbaba

Az OnlyFans egyik sztárja, Fetisch Barbie bevallotta, hogy megszállottja a plasztikai műtéteknek, amik miatt mára szinte teljesen felismerhetetlenné vált.

A pornómodell több mint 17 ezer fontot költött el az ajakfeltöltésre.

Több rajongója szerint így már egy szexbabára hasonlít, de ez őt nem érdekli, ő arra törekszik, hogy minél inkább kiszolgálja az előfizetőit, akik arra vágynak, hogy megfegyelmezzék őket.

Fetisch Barbie

Fotó: mediadrumimages/FetischBarbie

A nőnek 18 éves korában volt meg az első ajakfeltöltése, azóta nagyjából 3 évente jár feltöltésre. Az évek során a melleit is megnagyobbíttatta, most pedig már az arcát is rendszeresen botoxolják.

Híres lett, majd átalakította magát

Hannah Elizabeth második helyezést ért el a brit Love Island műsorban 2015-ben. Ezek után OnlyFans oldalt indított és influencer is lett, az Instagramon több százezer követője van.

Miután rengeteg pénzt szerzett úgy döntött, hogy többször is kés alá fekszik.

Hannah Elizabeth

Fotó: Instagram/ hannahelizinsta

Először Törökországban megműttette az orrát, majd a mellei következtek, amit korábban, 18 évesen már egyszer megműttetett. Később a szemhéját is megműttette, majd végül az ajkait.

Az ajkai sem maradhattak ki

Jessy Bunny a hatalmas mellei miatt lett híres, amik mérete már elérték a 2000 köbcentit. A nőnek azonban ez a méret sem elég, még nagyobb melleket szeretne. A pornómodell azonban nem állt meg a melleinél, a feneke után a száját is feltöltötte, ami szintén elképesztően nagy lett.

A műtétekre eddig 73 ezer dollárt költött el, ami nagyjából 26 millió forint. Jessynek az a terve, hogy egy Barbie babára fog hasonlítani.

Jessy Bunny

Fotó: Instagram/ jessy.bunny.official

A világ legnagyobb ajkait akarta

Andrea Ivanova 2018-ban kezdte átalakítani magát, majd azzal lett igazán híres, hogy 800 fontot költött az ajkai feltöltésére. Az volt a célja, hogy az övé legyen a világ legnagyobb. Ezek után már nem tudott leállni, az állát is plasztikáztatta. A célja mindezzel már az volt, hogy úgy nézzen ki, mint egy baba.

Andrea Ivanova

Fotó: mediadrumimages/AndreaIvanova

Miután a száját mér megcsináltatta a lett az új célja, hogy neki legyen a legnagyobb arccsontja a világon. Hozzátette, hogy természetesen szeretne még nagyobb ajkakat is.