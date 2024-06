Hárommilliárd forint felett az ötös lottó főnyereménye

Bár idén már kétszer, a 8. és a 9. héten is elvitték a jackpotot, az azóta eltelt, immáron 15 hétben nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón.

A megnyerhető összeg így tovább halmozódik, a tét most szombaton már 3,03 milliárd forint.

A tapasztalatok szerint a halmozódás növekedésével párhuzamosan emelkedik a játékos kedv is. Ilyenkor már nem csak a rendszeresen lottózók, hanem új szerencsevadászok is szívesen ikszelnek a nagy nyeremény reményében. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a játékosok körében a 13-as, a 7-es, a 21-es és a 3-as számok a legnépszerűbbek. Ezek közül a 13-as számot egymás után már háromszor is kihúzták a mostani halmozódási időszak alatt, emellett a 38-as szám is jó választásnak bizonyult, hiszen már négyszer került ki a sorsológömbből ebben a ciklusban.

Több mint 3 milliárd forintot nyerhet a szerencsés

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Játékoskártyával megjátszott szelvényeken elért nyeremények a 80. napot követően 599.999 Ft-ig automatikusan kiutalásra kerülnek, amennyiben a játékos megadta az utaláshoz szükséges bankszámlaszámot.

A kedvenc számok megjátszhatók a Szerencsejáték Zrt. megújult Okoslottó alkalmazásában is.

Az applikációban lehetőség van a kedvenc számok eltárolására, a mobiltelefon megrázásával pedig akár véletlenszerűen generált számokat is megjátszhatnak a játékosok. Az alkalmazás további előnye, hogy minden nyeremény esetén üzenetet küld a felhasználónak.

A nyeremény halmozódására 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között kerül felosztásra - írja a Szerencsejáték Zrt.