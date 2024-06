Megmentenék a világ egyik legfontosabb tengeri átkelőjét

A Panama-csatorna felügyeletét ellátó helyi hatóság hosszú távon szeretné biztosítani, hogy az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra való áthaladást biztosító átjáró újra a névleges kapacitásával működhessen. Ez naponta 36 átkelés lebonyolítását jelenti, a gyakorlatban 34-38 átkelésre kerül sor egy nap – amennyiben a víz mennyisége ezt lehetővé teszi.

2023-ban készült felvétel a világ egyik legfontosabb tengeri átkelőjéről

Fotó: Shutterstock/Galina Savina

Erre az évre azonban a vízhiány miatt a napi átkelések száma erősen visszaesett – írja a gCaptain.. A nagyobb hajók áthaladására korlátozásokat is be kellett vezetni, de a kisebb áruszállítóknak is gyakran várakozniuk kell az átjárónál. Az ok a vízhiány, mely már egy ideje állandósult probléma.

Tavaly év végén a hatóságnál úgy számolták, hogy a névleges áteresztés felére, 18-ra fog csökkenni a napi átkelések száma, végül 20 alá nem zuhant, de ez így is nagyon alacsony szám.

A hatóság azonban azt kívánja elérni, hogy hosszabb távon is kiszámítható legyen a csatorna áteresztőképessége. Ezért egy új tározó építését helyezték kilátásba. Ezzel részben tehermentesítenék a csatornát vízzel ellátó, kiterjedt tórendszert, és annyi vizet gyűjtenének az új mesterséges medencébe, ami 11 hajó átkeléséhez elegendő.

A hatóság szóvivője a The Loadstar-nak nyilatkozva azt mondta, előzetes számításaik szerint

az új létesítmény 900 millió dollár költséggel (kb. 326 milliárd forint) építhető meg, 4-5 év alatt.

Az előzetes közlések szerint az új tározóval jelentősen csökkenne a hajók várakozási ideje. A hatóság emellett azt tervezi, hogy állandósítja az egyelőre kísérleti jelleggel bevezetett rendszert az átkelési időpontok előzetes foglalására, mert úgy látják, ezzel is csökkent a várakozási idő.

Ha Panamában elfogadják az új tározó építésének tervét, annak kivitelezése nem indulhat meg azonnal, mert ahhoz előzetesen jogszabályokat kell módosítani. Például módosítani kell azokat az előírásokat, melyek meghatározzák, a csatorna vizét tápláló tórendszernek mely részei fordíthatók a csatorna ellátására, és mik azok, melyeket a hagyományos szükségletek ellátására kell meghagyni.