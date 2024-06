Patkányok szaladgáltak a népszerű pizzázóban, és sajnos ez még nem minden

A Nagy-Britannia északnyugati részén, a Merseyside megyei Prescot városának Chapel Streetjén található Uno Pizza elviteles pizzázóban az ellenőrök több szörnyű higiéniai szabálysértést is feltártak. Jelentésükben részletekbe menően szerepel például, hogy

számtalan pizzásdobozban patkányürülékre bukkantak,

és az is, hogy az épület olyannyira elhanyagolt állapotban volt, ami lehetővé tette a különféle rágcsálók szabad mozgását befelé és kifelé egyaránt, a hűtőszekrények mögötti rothadó ételek pedig bőséges táplálékot nyújtottak számukra.

A helyi önkormányzat azonnali hatállyal elrendelte az étterem bezárását, majd vádat emelt az üzemelő ellen. A környezet-egészségügyi tisztviselők ugyanis megállapították, hogy az étterem vezetője nem végeztette el az étteremben a kötelező napi kártevőírtást, és ellenőrzést, valamint figyelmen kívül hagyta mind az ellenőrök, mind a saját kártevőirtó vállalkozójuk figyelmeztetését a probléma kezelésére.

Közben az is kiderült, hogy a céget korábban már többször is felszólították, hogy tartsa be az élelmiszer-higiéniai előírásokat. Ezt a vendéglátóhelyet egyébként egy tavaly márciusi rutin ellenőrzést követően 2013-ban már megbüntettek hasonló okok miatt, vagy mert nem tartották be a higéniai előírásokat.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Az élelmiszer-higiéniai előírások megsértésének mindhárom vádpontja - a helyiségek tisztán tartásának elmulasztása, a kártevők elleni védekezéshez szükséges megfelelő eljárások végrehajtásának elmulasztása, valamint a személyzet számára a kézmosáshoz szükséges megfelelő létesítmények biztosításának elmulasztása - miatt az Uno Pizza 11.000 font bírságot kapott. A céget emellett még 2.000 font áldozati pótdíjjal is sújtották, és arra is kötelezték, hogy viselje a helyi önkormányzat ezzel az üggyel kapcsolatos 943 fontos költségét is.

Magyarországon is akad hasonlóan gusztustalan étterem bőven. A Nébih ellenőrei legutóbb Budapest egy II. kerületi éttermében találtak horrorisztikus állapotokat. A megdöbbentő higiéniai hiányosságok között szerepelt, hogy a konyhát általános takarítatlanság jellemezte: padozatán a szennyeződés vastagon lerakódott, az oda kifröccsenő sütőolajat kartonpapírral itatták fel, mennyezete és oldalfala poros, elszíneződött, helyenként repedezett, pókhálós volt. Az ellenőrök az étterem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették, és megközelítőleg 50 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból.