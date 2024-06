A férfiak kedvencei voltak, majd a virágzó gazdaság szimbólumaivá váltak a pin-up modellek

Christy porcelánbabái adhatták az ihletet

Az 1940-es évek óta rendületlenül hódító pin-up kultusz forrásaként és közvetlen előzményeként az F. Earl Christy festőművésznő porcelánbaba-szerű illusztrációi tekintendők, amik a hollywoodi magazinok címlapjaitól kezdve a kereskedelmi reklámokon át a képeslapokig mindenhol feltűntek. Az 1882-ben Philadelphiában született Christy már 17 évesen eredeti képeket festett a Boardwalk Atlantic City Picture Company számára, korai munkái közül sokat a philadelphiai J. Hoover and Sons Calendar Company jelentetett meg. A művésznő által készített egyedi festményeket rengeteg magazin tette a címlapjaira.

Fotó: Wikipedia

Marilyn Monroe, mint pin-up modell

Valószínűleg Christy képei adhattak ihletet Earl Moran glamour művésznek, aki ezeket továbbgondolva hozta létre a pin-up címlaplányok világát.

A férfi 1931-ben Chicagóban nyitott egy kis fotóstúdiót, ahol bikinis lányokat fotózott.

Az elkészült felvételeket felajánlotta két naptárcégnek is, akik felvásárolták a munkákat, ezzel pedig érdemlegesen is elindulhatott Moran karrierje. Moran 1932-ben kizárólagos szerződést kötött a Brown & Bigelow-val, a gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően pedig a cég több millió példányszámban adta el a művész által fotózott, vagy festett lányokat ábrázoló naptárjait. Ezek a lányok hamarosan pin-up címlaplányokként kerültek be a köztudatba.

1946-ban Moran Hollywoodba költözött, ahol neki köszönhetően kerülhetett fel reklámplakátokra számos filmsztár, köztük Betty Grable is.

Nem sokkal megérkezése után interjút készített egy Norma Jeane Dougherty nevű fiatal sztárlánnyal, akit hamarosan Marilyn Monroeként ismert meg a világ. A lány felajánlotta neki, hogy a cikkhez még modellt is állna neki.

Marilyn Monroe mint pin-up lány

Fotó: Wikipedia

Ez olyan jól sikerült, hogy ezt követően négy évig dolgoztak együtt. A színésznő egyik leghíresebb képét, a "Bus Stop" címűt is Earl Moran készítette, aki óránként tíz dollárt fizetett Marilynnek, hogy 1946 és 1949 között különböző jelmezekben vagy éppen félmeztelenül fotózhassa őt. A híres fotó ide kattintva tekinthető meg.