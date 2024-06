Ez az anyag az új arany, az egész világon erre vágynak

Figyelmet érdemlő, egyúttal aggasztó adatok jelentek meg a világ réz iránti igényéről az International Energy Forum oldalán közölt tanulmányban. A szerzőket dicséri, hogy a szakmai okfejtés mellett a laikusok számára is könnyen érthető módon foglalták össze, miért jelent óriási gondot, ha a rézkitermelés üteme a jelenlegi marad.

A Michigani Egyetem és a Cornell Egyetem kutatói tanulmányukban azt állítják, hogy

a kitermelést végző cégek nem tudják olyan gyorsan szállítani a rézércet a piacokra, mint amilyen mértékben az ipar igényli azt.

Többek között azt írják, hogy számításaik szerint csak az Egyesült Államok villamosenergia-infrastruktúrája és az elektromos autók gyártása több rezet igényelne, mint amennyit a bányák a jelenlegi termelési szinten szállítani képesek.

Egy elektromos autóhoz nagyjából ötször annyi réz szükséges, mint a hagyományos belső égésű motorokkal szerelt autókba. A szárazföldre telepített szélturbinák egyenként nagyjából 10 tonna rezet igényelnek, de a tengerre illetve a partokhoz telepített változataikhoz akár kétszer ennyire is szükség lehet. S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az elektromos hálózatok bővítéséhez és karbantartásához is rengeteg réz kell – sorolják az aggasztó adatokat a tanulmányban.

Az átlagos időtartam, ami aközött telik el, hogy felfedeznek egy új rézérc-tartalékot, valamint hogy kiadják rá a bányaengedélyt, nagyjából húsz év

– mutat rá Adam Simon, a tanulmány társszerzője, arra utalva, hogy az igényekhez képest ez lassú bányanyitási ütemet jelez.

A kutatók elemzésükhöz összegyűjtötték az elmúlt nagyjából 120 év rézipari adatait, vagyis 1900-ig visszamenőleg. Számításaik és modellezéseik a világ elképesztő rézigényét mutatják. Úgy találták, hogy

2018 és 2050 között a világnak 115 százalékkal több rézércet kellene kitermelnie, mint amennyit 2018-ig bezárólag az emberiség összesen kitermelt.

Azt is kiszámolták, hogy a rézszükséglet miatt minden évben hat új rézbányát kellene nyitni 2050-ig ahhoz, hogy a világ végleg kivezethesse a belső égésű motoros autókat a forgalomból, és tisztán elektromos meghajtású legyen a közlekedés.