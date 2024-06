Hamarosan robotaxikkal utazhatunk majd az egyik európai nagyvárosban

Hatalmas felhajtással jelentette be szerdán Mate Rimac Zágrábban, a világ leggyorsabb villanyautójának kifejlesztője, hogy cége sikeresen elkészítette az első robotaxiját, amely hamarosan az utcákon is megjelenhet.

A kétüléses, 4,5 méter hosszú, elektromos autó Rimac szerint teljes egészében autonóm, vagyis önvezető. Az utasnak elég csupán betáplálnia, hogy hova szeretne utazni és a robotaxi emberi beavatkozás nélkül elviszi a megadott címre.

A Világgazdaság szerint Rimac azt ígéri, hogy 2026-második felére szolgálatba állítja első, teljesen önműködő robotaxi flottáját a horvát főváros utcáin.

Rimacék Zágráb mellett 11 másik európai várossal is együttműködnek és további ötvennel tárgyalásokat folytatnak. Ezért néhány éven belül az egész kontinenst ellephetik az önvezető horvát taxik. Az 500 millió euró értékű projektet az unikornisnak számító horvát startup nagyobb részt saját forrásból fedezi, de az állam is hozzájárul 180 millióval.

A Rimac az önműködő taxiját el is nevezte, méghozzá a tudományos-fantasztikus irodalom legnagyobb szerzőjéről, Vernéről. A taxik egyébként azon túl, hogy önműködőek, számos más érdekességet is tartogatnak. Az utasok egy applikáción keresztül rendelhetik majd meg az autókat és eldönthetik, hogy hány fok legyen az autóban, a hangulatvilágítást is tudják majd állítani, továbbá azt is előre betáplálhatják az applikációban, hogy milyen illat legyen az érte érkező jármű utasterében.

Rimac szerint az önműködő taxijukkal sokkal biztonságosabb lesz majd utazni, mint más társaságok autóival vagy a hagyományos taxikkal, a gépeket ugyanis egy fejlett, a váratlan szituációk észlelésére is alkalmas algoritmus vezérli majd.

