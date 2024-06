A Sony felvásárolta az egyik legizgalmasabb amerikai moziláncot

A Sony Pictures Entertainment felvásárolta a népszerű amerikai Alamo Drafthouse Cinema moziláncot – jelentette be a két cég. A Sony közlése szerint

megtartják az Alamo Drafthouse-ra jellemző „mozi-étkezés” élményt, ugyanis a lánc arról (is) híres, hogy előadások közben ételt és italt szolgálnak fel.

Másik érdekesség, hogy az Alamo Drafthouse mozikban előadás közben tilos a telefonhasználat és a beszélgetés, ezzel megteremtve a régi mozikultúra hangulatát.

A bejelentés szerint szinte semmi nem fog változni az Alamo Drafthouse mozik életében, ugyanis a 35 mozi közül egyet sem zárnak be, a jelenlegi vezérigazgató, Michael Kustermann fogja továbbra is vezetni a vállalatot, és a mozik nevei sem változnak – írja a The Verge nyomán a Világgazdaság. Továbbá a megszokott filmfesztivált, az Alamo’s Fantastic Festet is megrendezik.

A Sony azért vásárolhatja fel az Alamo Drafthouse Cinema moziláncot, mert már nem él az a törvény, amely megtiltotta a filmstúdióknak, hogy mozikat birtokoljanak.

Fotó: AFP/Patrick T. Fallon

A mozilánc még 2021-ben csődöt jelentett, és az Altamont Capital Partnerstől a Fortress Investment Group és az Alamo alapítója, Tim League vásárolta meg a céget.

A Sony nemrégiben a Paramount Global filmstúdióra is szemet vetett, és egy 26 milliárd dolláros, nem kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be a megvásárlására. Ám az üzlet egyelőre nem jött létre, mert két hónappal ezelőtt úgy döntött a híres filmstúdiót, a CBS műsorszóró hálózatot, valamint a Nickelodeon és az MTV kábelhálózatot tulajdonló Paramount igazgatótanácsa és az egyik nagytulajdonos, a Skydance Media, hogy házon belüli licitet folytatnak, s amíg ez tart, addig nem fogadnak el ajánlatot más cégektől.

Ahogy azonban az Origo is beszámolt róla, két hónapnyi exkluzív tárgyalás után, a Paramount igazgatósága jóváhagyta a fúziót, ám a Skydance Media meggondolta magát közvetlenül a szavazás előtt.

Ezzel most megnyílhat az út a Sony Pictures előtt,

amely az Apollo Global Management magántőke-társasággal közösen nyújtotta be vételi ajánlatát a Paramountra.