Óriási felháborodást váltott ki Svájcban egy völgyhíd felrobbantása - videó

A cég javára kell írni, hogy a művelet után több szakértővel konzultáltak, és belátták: hibáztak, amikor nem keresték meg újra a szövetségi Közlekedési Hatóságot a dinamit használata miatt. A hídbontásra való engedély ugyanis hiába volt a kezükben, ha az tiltotta ennek a robbanószernek a használatát.

Így most előállhat az a furcsa helyzet, hogy a hídrobbantást utólag törvénytelennek minősítik.

A híradások alapján arra lehet következtetni, hogy a hatóságok a törvényi feltételek mellett figyelembe fogják venni, hogy milyen környezeti hatással járt a dinamitos bontás. Ennek felmérésében egyébként a vasúttársaság is részt vesz.

A régi híd pótlására időközben beemelték az új felépítményt és be is fejezték azt, és miközben a dinamitos akció utóélete zajlik, a vonatforgalmat is megindították rajta.