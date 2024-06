Itt a bejelentés Szerbia fehér aranyáról: ez mindent megváltoztathat Európában

Ahogy azt az Origo is megírta, Szerbiában található Európa legnagyobb ismert lítiumtartaléka. A fehér aranynak is hívott lítium nélkülözhetetlen az elektromobilitás elterjedéséhez, azaz az elektromos járművek gyártásában. A tartalék nagysága akkora, hogy megfelelő volumenű kitermeléssel szinte a teljes, jelenlegi európai lítiumigényt fedezni lehet. Ezért minden hírnek nagy jelentősége van, ami leendő lítiumbányáról érkezik.

A bányát a világ egyik legnagyobb bányaipari vállalata, a Rio Tinto működtetné.

Június első felében arról számoltunk be a Financial Times alapján, hogy Szerbia hamarosan engedélyt adhat a Rio Tinto bányavállalatnak, hogy folytassa a lítiumbánya megnyitásának előkészületeit a balkáni országban, mindezt azt követően, hogy Aleksandar Vučić elnök kormánypártja megszilárdította hatalmát a legutóbbi választásokon.

Lítium-karbonát egy törökországi feldolgozóban

Fotó: Ali Atmaca / Anadolu Agency via AFP/2020 Anadolu Agency

Aleksandar Vučić szerb elnök a most hétfőn megrendezett sajtókonferencián azt mondta, hogy a nyugat-szerbiai lítiumbánya megnyitásáról szóló döntés "nem fog gyorsan megszületni", és hozzátette azt is, hogy a projekt akár le is állhat 2028-ban, abban az évben, amikor a bánya a várakozások szerint a termelési terv alapján megkezdhetné működését.

A szerb elnök azt is mondta, hogy

megfelelő garanciákat szeretnének kapni arra, hogy a természeti környezetet megóvják a kitermelés beindítása mellett, és olyan bányahulladék lerakót alakítanak ki, mely minden európai szabványnak és előírásnak megfelel.

Vučić elnök itt a projektben érdekelt németekre utalt, hiszen az elektromos autókra való átállás folyamatát megkezdő német autógyártás számára kulcsfontosságú, hogy csökkentse függőségét az Európán kívüli lítiumtól. Erre a szerbiai Jadar-készlet jelenthet egy lehetséges megoldást.

A szerb vezető az N1 tudósítása szerint ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a lítium nagyon fontos Szerbiának, az "erről szóló vitát meg kell nyitni", de "semmit nem lehet erővel kikényszeríteni."

A szerb elnök a lítium fontosságra utalva azt is kijelentette, hogy szerinte amiatt háborúkat fognak vívni a jövőben.