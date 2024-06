Beteg és gyönyörű nőket erőszakoltak meg a magukat gyógyítónak hazudó sámánok

Mint az utóbbi években több eset kapcsán arra fény derült, a gyógyítók, sámánok, "beavatottak", és az általuk súlyos összegekért nyújtott szolgáltatások világában jócskán vannak szexragadozók is. Erre a kijelentésre egy tavaly márciusban az Egyesült Államokban, Új-Mexikóban történt eset irányította a figyelmet, amiből mostanra bírósági per lett.

Drága pénz kétes szolgáltatásokért

Egy új-mexikói nő összesen több mint 6 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett azért a "Four Winds Society and the Chi Center" nevű spirituális központnak, hogy ott gyógyító kezelésben részesüljön, valamint részt vegyen egy képzésen, aminek végén "energiagyógyítóként" végzett volna.

Egyre népszerűbbek és nagyobb üzletet jelentenek a világon a különböző spirituális gyakorlatok (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A nő azt állítja, hogy miközben egy magát sámánmesternek nevező férfival vett részt egy foglalkozáson, és miután megosztotta vele, hogy gyerekkorában szexuális zaklatás áldozata lett,

az illető a "gyógyító célú" szertartás részeként szexuálisan zaklatta.

A férfi a rituális foglalkozást "saját kielégülésének céljára használta." Később két másik nő hasonló tapasztalatokról számolt be a férfival kapcsolatban. Az áldozatok csak később tettek bejelentést, így az illető hazautazhatott Panamába. A spirituális központ elismerte, hogy amit a "sámánmester" alkalmazott, "nem része a szokványos gyógyító tevékenységnek."

Gyógyítás címszó alatt szexuális zaklatás

Az elmúlt években több hasonló esetre derült fény. Paul Garlinger korábban ügyvédként praktizált, 2022-ben cikket közölt a spiritualizmus világában tapasztalható szexuális zaklatásokról. A probléma kapcsán kifejti, hogy a zaklatások számának növekedését látni, összefüggésben azzal, hogy a spiritualitás mint üzlet növekedésével, egyre többen fordulnak spirituális tanítókhoz, gyógyítókhoz.

A jó szándék álcája mögé bújtatott, aljas szexuális zaklatások ráadásul nem is köthetők kifejezetten valamelyik spirituális irányzathoz vagy nézetrendszerhez.

A szerző szerint a zen tanításokban, a tibeti buddhizmusban, illetve a New Age-nek nevezett irányzatokban is jelen vannak kétes gyakorlatok, melyek a mások elleni szexuális zaklatást jelentik.