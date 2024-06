Vombatsétáltatót és paranormális nyomozót is keresnek egy szigeten

Az Ausztráliához tartozó szövetségi állam turisztikai ügynöksége különleges lehetőséget kínál azoknak a vállalakozó szellemű turistáknak, akik – mint fogalmaznak – átmenetileg bekapcsolódnának "a tasmaniai hétköznapok forgásába" néhány különleges feladatkör ellátásával a téli hónapokban.

Pillantás a Wineglass-öbölre Tasmania egyik nemzeti parkjából

Fotó: Shutterstock/Tom Jastram

Tasmania szigetén a tél májustól augusztusig tart, amikor a hőmérséklet 3-11 Celsius fok között van. Így ez a néhány hónap ott szezonon kívüli időszaknak számít, ami viszont sokak számára csábító arra, hogy pihenjenek és kiszakadjanak a mindennapokból, hiszen amúgy a térség éghajlata meleg – derül ki a tasmaniai turisztikai ügynökség marketingvezetőjének szavaiból.

Erre a megfontolásra építve hirdet Tasmania olyan szezonális munkákat, melyek alighanem a legkülönösebbek a világon. Így most paranormális nyomozót, vombatsétáltatót, csillagfigyelőt is keresnek, de a kínálatban több más szokatlan munka is feltűnik.

Az összesen 10 pozíciót tartalmazó ajánlat valójában nem hagyományos álláshirdetés.

A feladatkörök ellátásáért nem jár fizetség, de a sikeres pályázóktól Tasmania állama minden költségüket átvállalja, így fizetik az utazást, szállást, étkezésüket is.

A feladatokról annyit közöltek, hogy van, amelyiket a szezonban csak egyetlen egyszer kell elvégezni. Ezek közé tartozik, egyben a legtitokzatosabbnak is tűnik a paranormális nyomozó. A sikeres pályázónak majd az lesz a dolga – bár az ügynökség jelezte, hogy jogában áll nemet mondani erre a konkrét feladatra –, hogy ellátogasson a Willow Court-be, Ausztrália legrégebbi elmegyógyintézetébe.

Az elhagyatott, kísérteties helyen – amelyet szervezett túrák keretében lehet látogatni – egy komplett szellemkereső felszereléssel kell kísértetekre vadásznia.

Egy másik feladatkör az osztrigaválogatóé. Aki ezt a munkát vállalja, annak szortíroznia és tisztítania kell a fogyasztásra szánt osztrigákat, sőt, akár kóstolni is azokat – szigorúan minőség-ellenőrzési okokból.

A csillagfigyelő pedig a tasmaniai Csillagászati Társaság kötelekében munkaköri kötelességeként tanulmányozza majd éjszakánként az égboltot. De Tasmaniában számítanak arra, hogy lesznek, akik kedvet éreznek magukhoz a szarvasgomba-kereséshez, a "borokkal suttogáshoz", valamint a vombatok kora reggeli sétáltatásához.