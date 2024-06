A McDonald's két nappal ezelőtt egy sejtelmes videóban tudatta, hogy hamarosan érkezik a Szoboszlai menü, amivel óriási fejtörést okoztak az internet népének, ugyanis a videón az látható, hogy egy gigantikus méretű elviteles mekis zacskó - Domi mekis kedvence felirattal - lebeg a Duna felett egy helikoptereb.

A több éves együttműködés keretein belül a sportoló a márka kampányaiban jelenik meg, emellett a magyar Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány munkáját is segíteni fogja.

Szombaton leleplezték, mi rejtőzik az egyedi, kifejezetten az első közös projekthez készített papírtasakban. Természetesen egy kis csavarral is készült a Meki, ugyanis menüjéhez

Dominik korábban itthon még nem forgalmazott szószok közül is választhatott, így csak a „Domi Mekis Kedvence” összeállításban egy újdonsággal is találkozhatnak a rajongók – írta meg a Vg.

Domi Mekis kedvence

egy 100 százalékos Magyarországról származó csirkemellfilével készült, ropogós bundájú McCrispy-szendvicsből,

egy közepes méretű sült burgonyából,

egy csilis-majonézes szószból és

egy nagy pohár vaníliaízű shake-ből áll.

Domi mekis kedvence. Fotó: Facebook/ Mcdonald's

Az étterem közleménye szerint bár Szoboszlai Dominik a vaníliás shake-et választotta, az étteremben a „Domi Mekis kedvence” menüt vásárló vendégek természetesen más ízben is kérhetik a népszerű desszertet, amely csomagolásához a csapatkapitányi karszalagot idéző, limitált ideig elérhető kiegészítő is jár. A menüt elvitelre és helyben fogyasztásra is egy egyedi grafikával készült papírtasakban vehetik majd át a vendégek.

„A bejelentés óta sokan kérdezték tőlem, hogy honnan jött ez az együttműködés. Miután felmerült a lehetőség, jó érzéssel töltött el, hogy a Mekivel dolgozhatok együtt, hiszen a márka már gyerekkorom óta az életem része. Egy sikerélmény, elért jobb eredmény után sokszor a Mekibe mentünk azt megünnepelni. A profi sportolói karrier persze sok lemondással jár, így az étkezéssel kapcsolatban is vannak szabályok, de azért szerencsére mi, futballisták is színesíthetjük alkalmanként az étrendünket

- mondta a labdarúgó.