Tönkretehetnek egy országot a mesterséges gyémántok

Az ország "gazdasági vérkeringésére" jelentenek komoly veszélyt a mesterséges gyémántok. Ezért a kormányzat úgy döntött, hogy jelentős ráfordítással, összesen 6 milliárd dollárért (kb. 2,1 ezer milliárd forint) meghosszabbítják a Jwaneng gyémántbánya élettartamát – jelentette be Mokgweetsi Masisi, Botswana elnöke egy konferencia vendégeként Las Vegasban. A lépéssel azt kívánják elérni, hogy egyrészt az ország legfontosabb gyémántbányájaként üzemelő Jwaneng továbbra is stabilan, kiszámíthatóan adja a gyémántokat a világpiacra, másrészt hogy a természetes gyémántok versenyképesek maradjanak a laborokban készült, mesterséges gyémántokkal.

2054-ig vadásznának a gyémántokra

A Jwaneng-bánya élettartamát a jelenleg tervezett 2032-ről 2054-re tolnák ki, és az elnöki bejelentés szerint június 28-án el is indítják az első bővítési ütemet, 1 milliárd dolláros beruházással. Az előzményekről az Origo is írt, cikkeinkben azt is bemutattuk, miért kiemelkedően fontos nem csak a botswanai gyémántiparnak, hanem az egész világpiacnak a bánya működése. Abban a botswanai kormány partnere a De Beers, illetve az Anglo American nevű óriáscég lesz. A De Beers jelentőségéről a gyémántiparban és a vállalat körüli fejleményekről nemrég ebben a cikkünkben írtunk.

A Jwaneng-et gyakran a világ legértékesebb gyémántbányájának tartják, mert bár a 2022-es adatok szerint Oroszország megelőzte Botswanát a gyémántkitermelésben, de a dél-afrikai ország így is 20 százalékát adta a világpiacra kerülő nyersgyémántoknak.

A gyémántok összesített értékét tekintve viszont Botswanáé az első hely.

A lelőhely jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. A Jwaneng a botswanai gyémántipar zászlóshajója. 1982 óta folyik ott a kitermelést, 2100 főállású és 3200 megbízásos dolgozóval. A bánya évente összesen 11 millió karátnyi gyémántot ad.

A drágakövek eladásaihoz köthető a kormányzati bevételek 40 százaléka, a külföldi devizabevételek 75 százaléka.

Ezért népszerűek a mesterséges gyémántok

Mindezek tükrében nem csoda, ha Botswanában nagyon komolyan veszik a mesterséges gyémántok jelentette kihívást. A természetes gyémántok piaca amúgy is nagyon ingadozó, az utóbbi két évben gyengélkedett, ahogy a gazdasági bizonytalanságok miatt a vásárlók inkább az olcsóbb mesterséges gyémántokat keresték.