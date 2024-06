Elképesztő összegért vacsorázhatunk a felhők között

A One World Observatory 2015 óta hívogat a lenyűgöző, 360 fokos kilátásával a One World Trade Center tetejére. Turisták milliói tekintettek már ki az ablakokon, de nem sokaknak adatik meg, hogy a One World privát rendezvényteréből, az Aspire-ből is gyönyörködhessen a kilátásban. A 836 négyzetméteres helyiséget – amelyből teljesen más szögből lehet rálátni New Yorkra –, eredetileg esküvők és vállalati rendezvények lebonyolítására használták, de most már két személyre szóló vacsorára is foglalható.

Szeretnénk, ha mindenkinek lehetősége lenne megtapasztalni egy estét a világ tetején

– mondja Amber King, a One World Observatory különleges eseményekért felelős vezetője. A háromezer dolláros induló árért a vendégek egész estére magukénak tudhatják a teljes rendezvényteret, ami padlótól a mennyezetig érő ablakokkal és lélegzetelállító kilátással rendelkezik Midtownra, Manhattan belvárosára, a Szabadság-szoborra, az Ellis-szigetre, a Szabadság-szigetre, New Jerseyre, Staten Islandre és Brooklynra.

Kísérőt adnak az estére, továbbá külön kérésre összeállított zenei lejátszási listát, privát szakácsot és pincéreket, valamint egy üveg Dom Pérignont, illetve előre kiválasztott négyfogásos menüt borsorral. A helyszínt vörös rózsaszirmokkal és gyertyákkal díszítik, hogy megadják az alaphangot a nem mindennapi vacsorához - teszi hozzá a Roadster.

A One World Trade Center tetején található az épület privát rendezvényterme, az Aspire

Fotó: Shutterstock/Sylviasam97

Felár ellenében kérhető más megvilágítás, vonósnégyes, személyes fotós, zenekar, további vendégek, privát idegenvezető, és a lista még nagyon sokáig bővíthető.

A One World Observatory a nyugati félteke legmagasabb épületének, a One World Trade Center tetején, a 100., 101. és 102. emeleten található.

A One World Trade Center a 2011. szeptember 11-ei terrortámadásban lerombolt, majd újjáépített World Trade Center komplexum középső és legnagyobb épülete. A torony a 65 ezer négyzetméteres terület északnyugati csücskén fekszik, azon a helyen, ahol a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás során megsemmisült World Trade Center 6-os épülete állt. 2006. december 19-én történt meg az alapkőletétel, majd 2013. május 11-én, az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláírásának évfordulóján érte el a végleges 541,3 méteres magasságot.