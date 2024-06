Visszaütnek Európára a kínai autókra kivetett védővámok. Technikai recesszióban van Németország, ami a foglalkoztatási adatokon is látszik, a német gazdaság teljesítménye pedig Magyarországra is kihat. Károkat okozhat Kijevnek, hogy Zelenszkij élesen bírálta Kínát, holott, pont onnan (is) remélt támogatást. Heti összefoglaló.

Peking már napokkal az európai uniós védővámok valószínűsíthető bevezetése előtt figyelmeztette Európát, hogy szerinte Brüsszel „elnyomja” a kínai cégeket, ezért lépéseket tesz érdekei védelme érdekében, ha a közösség kiveti a vámot a kínai elektromos autókra. A számok eddig tág határok között szóródnak, 15 százalékról is volt szó, szakmai szervezetek azonban akár a 70-80 százalék körüli vámtól sem riadnának vissza. Elemzések szerint szinte mindegy, hogy mekkora lesz a vám, drasztikus intézkedések nélkül csak idő kérdése, de felfalják a kínai autók az európai gyártókat. Eközben tény, hogy az Egyesült Államokban gyakorlatilag száz százalékkal drágítják meg a behozott kínai autókat. Peking vám helyett párbeszéddel kezelné a kereskedelmi súrlódásokat, és midenképpen elkerülné a vámok széles körű elterjedését. Kína optimizmusát némileg csökkenthette, hogy az EU már meg is indította a kereskedelmi vizsgálatokat Peking ellen dömping és tisztességtelen támogatások miatt az európai ipar védelmében. Brüsszelnek június elején kell tájékoztatnia a kínai elektromosautó-exportőröket arról, hogy valóban kiveti-e a vámokat, és ha igen, akkor mekkorát. A tájékoztatás után leghamarabb egy hónappal léphet életbe a fizetési kötelezettség. Persze Kína sem volt rest, már a terv hallatán dömpingellenes vizsgálatot indított az európai szeszes italokkal kapcsolatban, a lépés egyértelműen a francia konyak ellen irányul. Nem csökken a munkanélküliek száma, továbbra is köhög a német gazdaság A német munkanélküliségi ráta májusában a hatodik egymást követő hónapban 5,9 százalékon maradt, ami közel hároméves csúcsot jelent és megfelel a piaci előrejelzéseknek. Az állástalanok száma az előző hónapban 25 ezerrel nőtt áprilishoz képest: Európa legnagyobb gazdaságában a 17. egymást követő hónapban emelkedett kisebb mértékben a munkanélküliség, ami gazdasági lassulásra utal. Az sem jelez javulást, hogy a kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 0,6 százalékkal, míg havi szinten 1,2 százalékkal esett vissza áprilisban. Az előbbi esetében 2022. május óta néhány hónap kivételével folyamatos volt a mutató visszaesése. Tavaly az év egészében a kiskereskedelmi forgalom 3,3 százalékkal fogyatkozott a 2022-es 0,7 százalékos apadás után.

Az viszont pozitív hírnek számít, hogy az infláció 2,2 százalékon stagnál. A német gyengélkedés Magyarország szempontjából is kedvezőtlen hír, ugyanis Németország az első számú kereskedelmi partnerünk, tehát a gyengélkedő német ipar a magyar gazdaságot is hátráltathatja. Ugyanakkor az elemzők szerint Közép-Európa képes ellensúlyozni a német gazdaság lassulását. Németország kénytelen eltörölni a gáztranzitra kivetett különdíját – A közép-európai országoknak köszönhetően Németország kénytelen eltörölni a gáztranzitra kivetett különdíját – ismertette közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésében Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője emlékeztetett: a német kormány 2022-ben hivatalosan azért vezette be az intézkedést, hogy a magas gázárak mellett is képes legyen felölteni tárolóit. A szakértő szerint ez már akkor is méltánytalan volt, hiszen a díjjal azokra az országokra terhelte az oroszokkal szemben folytatott kereskedelmi konfliktusának költségeit, amelyek nem tehettek az egészről. A német kormány ráadásul politikai nyomást gyakorolt az érintettekre, hogy mielőbb váljanak le az orosz gázról, azaz inkább Németországon keresztül vásároljanak többet, drágábban, és ezzel növeljék a díjból befolyó extra bevételeket. Nem volt jó ötlet Zelenszkijtől felbosszantani Kínát Károkat okozhat elemzők szerint Kijevnek, hogy Volodimir Zelenszkij elnök élesen és nyilvánosan bírálta Kínát. Ezzel azt kockáztatja, hogy Peking még közelebb kerül Moszkvához és elidegenedik Ukrajnától egy olyan időszakban, amikor utóbbinak igen nagy szüksége lenne rá. Zelenszkij egy szingapúri eseményen vádolta meg Kínát azzal, hogy aláássa a Svájcban készülő békekonferenciát. Peking kategorikusan tagadja a vádakat, és azzal a logikus magyarázattal indokolja távolmaradását, hogy azon nem vesz részt a konfliktusban érintett másik fél, Oroszország.

Ukrán illetékesek hónapok óta „udvarolnak” Kínának abban a reményben, hogy Peking nyomást gyakorol Moszkvára a háború lezárása érdekében. Nem értik vagy nem akarják érteni, hogy az ukrajnai orosz invázió összefügg az Irán által támogatott szervezetek Izrael elleni támadásaival és Tajvan sorsával, a célja pedig nem a demokrácia elpusztítása, hanem az új, több pólusú világrend kialakítása.

