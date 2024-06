Elképesztő világrekord született egy autós árverésen

Supercar Blondie, az ismert autós influenszer saját online árverési oldalt indított SBX Cars néven, amely elsősorban különösen ritka és drága modellek árverezésére szakosodott.

Az SBX Carson nemrég 6 millió dollárért, azaz 2,2 milliárd forintért kelt el egy különösen ritka Lamborghini, ami új világrekordnak számít az online árverésen elkelt autók között.

A szóban forgó autó egy 2015-ös Lamborghini Veneno Roadster, mely több szempontból is különleges. Először is, összesen kilenc darab ilyen modell készült, így az autó rendkívül ritkának számít. Másrészt ezt a konkrét példányt eredetileg Szaúd-Arábia királyi családja vásárolta meg, így előkelő gyökerekkel is rendelkezik. Harmadrészt pedig mindössze 1778 kilométert futott - emeli ki a Világgazdaság.

2,2 milliárd forintért kelt el ez a különösen ritka Lamborghini

Fotó: AFP/Joe Klamar

Könnyen lehet azonban, hogy ez a rekord sem lesz hosszú életű. Hamarosan egy alig több mint 200 kilométert futott keménytetős Veneno is kalapács alá kerül az SBX Carson, melyből csupán négy példány létezik.

A Lamborghini Veneno egy minden szempontból extravagáns jármű. A karosszéria nagyrészt könnyű műanyagokból épült, szénszálas elemekkel erősítve. Különlegessége, hogy rengeteg rajta a diffúzor, légbeömlő és légterelő. Az autó donorja az Aventador testvérmodell volt. Az autó a Genfi Autószalonon mutatkozott be 2013 márciusában. A Venenóból mindössze 4 darab épült: egyet a Lamborghini gyár tartott meg a gyári múzeuma számára, a maradék 3 példány pedig dúsgazdag vásárlókhoz került (2 amerikai és egy arab vevőhöz), 3 millió euróért, ami átszámítva kb. 900 millió–1 milliárd magyar forintnak felel meg.

2013 őszén jelentették be, hogy a következő évben (a kupéénál nagyobb, 9 darabos szériában) elkészítik a Veneno nyitott változatát. Az autó műszaki paraméterei változatlanok maradtak, ára is nagyjából megegyezett a kupééval. Az autó promóciós fotóin egyedi, "Red Veneno" fényezést kapott, ám a megrendelők maguk dönthettek az általuk kívánt fényezésről. Nulláról 100 km/h-ra 0,1 másodperccel lassabban gyorsul, mint a kupéváltozat.