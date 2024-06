Megszületett minden idők legnagyobb üzlete a zeneiparban

A zeneipar eddigi legnagyobb felvásárlását hajtotta végre a Sony, amikor egymilliárd fontot fizetett a Queen teljes katalógusáért.

Ez átszámítva majdnem 470 milliárd forint.

A Variety információi szerint Queen katalógusa tartalmazza a zenekar összes dalát, logókat, klipeket, merchandise-termékeket és minden egyéb szellemi tulajdont.

Ez a felvásárlás minden idők legnagyobb zeneipari üzlete. Korábban Bruce Springsteen életművéért fizetett 500 millió dollárt a Sony, illetve az eddigi rekordot Michael Jackson tartotta, katalógusának az 50 százalékát körülbelül 600 millió dollárért adták el. Ahogy az Origo is beszámolt róla, ez utóbbi adásvétel keretében a Sony megszerezte az amerikai popsztárhoz köthető zenei katalógus felét, amelyben a fizikai mesterfelvételek és kiadói jogok is megtalálhatók. A csomagban nemcsak a pop királyának zenéi, hanem olyan előadók anyagai is szerepeltek, mint Jerry Lee Lewis, Ray Charles és más ismert zenészek felvételei.

A Sony felvásárolta a Queen katalógusát

Fotó: AFP/Jean-Claude Coutausse

A mostani felvásárlással kapcsolatban a Világgazdaság kiemeli: a Queen minden idők egyik legnépszerűbb zenekara, a Spotifyon havi szinten 52 millió lejátszást generálnak a dalai. A banda népszerűségét a 2018-as Bohém Rapszódia című film hajtotta fel ismét, amelyen keresztül a fiatalabb generációk is megismerkedhettek Freddie Mercuryval és társaival.

Az elmúlt években egyébként több ismert előadó zenei jogai cseréltek gazdát.

Ahogy arról az Origo beszámolt, 2022-ben David Bowie dalainak katalógusát adták el. Ezt megelőzően 2021-ben az ismert fiúbanda, a Take That zenéinek jogai keltek el. 2023-ban Katy Perry és Justin Bieber is eladták saját, zenéikhez fűződő jogaikat. Mind Perry, mind Bieber 200 millió dollár feletti összeget keresett az ügylettel.

A Sony hat éve a világ legnagyobb zenei kiadójának számít, miután 2018-ban többségi tulajdont szerzett a brit EMI kiadóban. A vételár 2,3 milliárd dollár volt, amivel olyan előadók szerzői jogai kerülnek a japán vállalathoz, mint a Queen vagy Pharrell Williams. A felvásárlással a Sony megelőzte az addigi piacvezető Universal Music Groupot.