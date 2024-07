Már kisebb összegek havonkénti megtakarításával is sokat tehetünk nyugalmunkért, és azért, hogy derűsebbnek lássuk a jövőt. A nyugodtság pedig ahhoz segít hozzá, hogy javuljon alvásunk minősége - állapítja meg a Bristoli Egyetem személyes pénzügyekkel foglalkozó kutatóintézetének új tanulmánya.

A BBC által összefoglalt tanulmány szerint az egyetem kutatói azt is megállapították, hogy a rendszeres megtakarítás javítja az egyén életével kapcsolatos elégedettségét. Elemzésük szerint

az alacsonyabb jövedelemmel bíró rendszeres megtakarítók ugyanannyira elégedettek életükkel, mint azok a tehetősebb emberek, akik egyébként nem tesznek félre célirányosan.

A brit adatokra támaszkodó elemzés szerint 10 emberből 6-nak van megtakarítási hajlandósága. Ez azért tűnik fontosnak, mert még a csekélyebb félretett összegek is növelik az egyén pénzügyi ellenálló képességét. A félretett összegeknek pedig természetesen gyakorlati haszna is van, hiszen könnyebb kezelni a váratlan kiadásokat.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash / Micheile Henderson

A kutatók elemzésükben igyekeztek árnyalni a képet, és rámutattak arra, hogy számos tényező befolyásolja azt, ki és milyen mértékben hajlandó megtakarítani. Megállapították, hogy a rendszeres spórolásban szerepet játszó tényezők korosztályonként eltérők.

A tanulmány egyik következtetése szerint az élettel való elégedettség növekszik a rendszeres megtakarítási gyakorlattal, ugyanakkor mérséklődhet is akkor, ha nem teszünk félre rendszeresen.

A Bristoli Egyetem munkatársai szerint ugyanakkor az élettel való elégedettséget más tényezők nagyobb mértékben befolyásolják. Példaként említettek a szülői házból való elköltözést, azaz az önálló életvitel megkezdését, illetve a házasságkötést: ezek jóval nagyobb pozitív löketet adhatnak a mentális jóléthez, mint a spórolás. Hasonlóképp: egy munkahely elvesztése nagyobb veszteséget okoz az általános jólétünkben, mint az, ha nem takarítunk meg.

Az adatok szerint a brit felnőttek negyedének kevesebb mint 100 font megtakarítása van.

Egyetemi kutatók mellett mások is felhívják a figyelmet arra, hogy pénzügyeink tudatosabb kezelésével sokat tehetünk azértz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Ilyen lehet a spórolás is, melyhez a befektetők állócsillaga, a dúsgazdag Warren Buffett is ad tippeket.