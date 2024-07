Apple Pay-botrány: újabb bankok léptek, mutatjuk a legfrissebb fejleményeket

Több hazai bank már a hétvégén megkezdte, illetve be is fejezte azoknak az ügyfeleknek a kártalanítását, akiknek a számlájáról az Apple Pay tévesen vont le különböző összegeket. Legutóbb az OTP Bank és az MBH Bank jelentett be ilyen lépést.

Az OTP Banknál is megtörtént vasárnap az Apple téves tételeinek visszatérítése, azaz a bank gondoskodott az Apple által az ügyfelektől június 26-án és 28-án tömegesen levont összegek visszatérítéséről. Hozzátették, hogy az ügyfeleknek nincs teendőjük, számláikon az OTP automatikusan jóváírta az Apple-nél fellépett technikai probléma nyomán levont, több mint 325 ezer tételt. Ez volt a helyzet rendezett, teljes körű, biztonságos kezelésének a lehető leggyorsabb módja, figyelemmel a kiemelkedően magas érintett ügyfél- és tételszámra. Az OTP Bank az ügyfeleknek vasárnap megtérített összegek szolgáltatók közötti elszámolását a továbbiakban az Apple-lel rendezi - közölte a Világgazdasággal a pénzintézet. Tegnap az MBH Banktól is megérkezett az üggyel kapcsolatos közlemény, amelyben kiemelték: az Apple megkezdte az általa tévesen terhelt tranzakciók visszatérítését, ügyfeleik egyenlegében a jóváírás kártyatípustól és kibocsátótól függően rövidesen megjelenik vagy már meg is jelent. Korábban az Erste, a Gránit Bank és a CIB Bank is hasonló közleményeket tett közzé. Az Apple Pay egy technikai hiba következtében a múlt héten tömegesen károsította meg magyarországi ügyfeleit

Fotó: AFP/Justin Sullivan Egy technikai hiba következtében a magyar ügyfeleknél június 26-án, 18–20 óra között mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben. Az Apple Pay tömegesen károsította meg az ügyfeleit azzal, hogy olyan összegeket vont le az emberek kártyáiról, aminek nem volt alapja. Az ügyfelektől különböző összegeket vontak le, volt olyan „akitől kétszer 990, majd még egyszer 1990 forintot vett le a rendszer, míg másnak egyszer 2390, majd 2990 forinttal terhelték a bankkártyáját”. Volt olyan is akitől 5 perc alatt 74 tranzakcióval 550 ezer forintot vontak le, mire a bankja letiltotta a kártyáját. A Matolcsy György által vezetett jegybank már másnap egyértelműen állást foglalt, hogy a nagy mennyiségű tranzakció az ügyfelek által jóvá nem hagyott fizetési műveletnek tekintendő, azaz a pénz teljes egészében visszajár az ügyfeleknek. Szombaton pedig ismét felszólította a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az ügyfelek kártalanítását.

