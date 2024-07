Mutatjuk, hogyan szerezhet pénzt a bankjától

Az elmúlt időszakban sorra hirdették meg a hazai bankok az ügyfélajánló programjaikat, amelyeknek az a lényege, hogy az ügyfelek akár több tízezer forintot is kaphatnak, ha új ügyfeleket ajánlanak a bankjuknak. Új elem, hogy a lakossági számlák mellett a pénzügyi szolgáltatók az akciókba a kisvállalati csomagokat is bevonták. Áttekintjük azokat a most futó promóciókat, amelyek keretében akár több tízezer forinttal is jutalmazhat valakit a bankja, ha új ügyfeleket ajánl neki.

Az ügyfélajánló programok lényege, hogy a sikeres ajánlást tevő és az új ügyfél egyaránt jóváírást kap az adott pénzintézettől, ha teljesíti az erre hirdetett akcióban meghatározott feltételeket. Így a meglévő, elégedett ügyfelek motiválttá válnak abban, hogy a családi, ismerősi körükben is ajánlják a bank számlavezetési szolgáltatásait. A lakossági számlavezető ügyfelekért az utóbbi időszakban láthatóan felerősödött a verseny a pénzügyi szolgáltatók között, hiszen alig akad olyan, a lakossági piacon aktív bank, amely ne nyújtana valamilyen jelentősebb kedvezményt a frissen érkező ügyfeleinek. Az ajánlóprogramok évek óta bevett elemei a bankok ügyféltoborzó eszköztárának, ám az viszonylag új elem, hogy mostanra a kisvállalati számlacsomagok is bekerültek a kedvezményezetti körbe. Számukra érthetően gálánsabb ajánlatokat nyújtanak a bankok: az ügyfelenként járó jóváírás több tízezer forintnyi, így szerencsés esetben akár több százezer forinthoz is hozzájuthat az ismeretségi körében sikeresen toborzó vállalkozó. A nagyobb bankok közül jelenleg többnél is fut ügyfélajánló program, amelyeket a BiztosDöntés.hu segítségével mutatunk be: MBH Bank Az MBH Banknál kisvállalkozói ajánlóprogram fut éppen: minden sikeres ajánlásért itt 60 ezer forint jár (maximum 5 ajánlás után), és egy ügyfél legfeljebb 300 ezer forintos jóváírásban részesülhet. Az MBH Banknál kisvállalkozói ajánlóprogram fut

Fotó: MTI/Vajda János A feltételek között szerepel, hogy amely magyar vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladja meg az 1 milliárd forintot, azt ajánlhatják a bank meglévő lakossági és vállalkozói, kisvállalati ügyfelei új ügyfélként, ha a vállalkozás a számlanyitást megelőző 3 hónapban nem rendelkezett bankszámlával az MBH Banknál. Sikeres az ajánlás, ha az új ajánlott ügyfél a számlanyitás napját követő 2. lezárt hónap végéig legalább 3 terhelési tranzakciót sikeresen végrehajt, amelybe a saját számlák közötti átvezetések és a bank terhelései nem számítanak bele. Az ajánló ügyfelek az ajánlott ügyfél számlanyitásától számított 2. lezárt hónapot követő 15. napon kapják meg a jóváírást.

A számlanyitási feltételeket teljesítő új ajánlott ügyfeleknek pedig 12 hónapig nem kell megfizetniük a havi csomagdíjat a META csomag esetén, a Lépték GO csomag esetén pedig visszakapják azt 12 hónapon át a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. Az ügyfélajánlási program 2024. december 31-ig tart. Lapozzon, újabb banki ügyfélajánló promóciókat mutatunk be a következő oldalakon!

