160 milliárd forintos büntetést kapott a Booking

A spanyol hatósági döntésről szóló híradásokban emlékeztetnek rá, hogy idén júliusban már a magyar versenyfelügyeleti hatóság is megbüntette a Booking.com-ot. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azért szabott ki 382,5 millió forintot a vállalatra, mert az nem teljesítette maradéktalanul a korábbi jogsértések megszüntetését előíró kötelezettségeit, és továbbra is alkalmazta jogsértő kommunikációs gyakorlatát, illetve a fogyasztók pszichés befolyásolását is. Emlékezetes: a GVH 2020-ban a cég magatartása miatt 2,5 milliárd forintra bírságolta a céget.

Emlékezetes, hogy a Booking.com körül tavaly egy igen sajátos botrány robbant ki: miként az Origo megírta, rengeteg szállásadó részére a a cég saját vállalási határidejére, sőt, azon túl sem fizette ki a szálláshelynek járó díjat a nyári szezon közepén. A vállalat akkor lényegében elzárkózott a részletes magyarázattól, az újságírói megkeresésekre nem reagált, pusztán azt jelezte, hogy rendszerátállás miatt vannak fennakadások a szokott ügymenetben.