Botrányba keveredett a híres OnlyFans-modell a legutóbbi videója miatt

A 28 éves ausztrál Dasha Daley minden videójával százezreket keres. A nő az OnlyFans-oldalára naponta tölt fel tartalmakat. Dasha arról híres, hogy különböző fétisekkel kedveskedik rajongóinak.

TikTok-oldalán viszont a mindennapi életéről tesz közzé különböző felvételeket. Legyen szó nyaralásról, kirándulásról vagy, ahogy a legutóbbi videójában látható, egy teljesen hétköznapi bevásárlásról az egyik helyi boltban.

A videón egy eladó oda megy Dashahoz, és felszólítja, hagyja abba a videózást amíg a boltban van.

Emiatt Dasha így feliratozta a videót:

Mikor kirúgnak a Bunningsból, mert TikTok videót forgattál"

- majd a képaláírásbán hozzátette, hogy bántó volt az alkalmazottak viselkedése.

Fotó: TikTok/itsnotdasha

A modell azóta elkezdte azokat az influenszereket kifigurázni, akik különböző üzletekben forgatnak hasonló rövid videókat.

Miután kirakták az üzletből, Dasha kínos magyarázkodásba kezdett. Azt írta, "másokat, akik szintén forgatnak, nem rúgják ki, kivéve engem".

A nő szerint nevetséges, ahogy az alkalmazottak bántak vele, ezért úgy döntött, soha nem fog visszamenni abba az üzletbe.

Fotó: TikTok/itsnotdasha

A rajongókat megosztotta az ott dolgozók döntése, és Dasha reakcióra. A modell egyik követője azt írta:

Azt mondtam volna, hogy foglalkozzanak a saját dolgukkal"

- írja egy kommentelő, miközben egy másik a bolti dolgozókat védi, miszerint igazuk volt, mivel egyes üzletekben nem megengedett a vásárlóknak, hogy videókat készítsenek - írja a Mirror.

