A Forma-1 és Ed Sheeran rengeteg turistát vonzott Magyarországra

Az NTAK adatai szerint az idei versenyhétvégén csaknem 85 ezer vendéget köszönthettek a budapesti szálláshelyek. A turistavonzóképesség és az országimázsépítő szempontból is kiemelkedő nagyrendezvény forgalomra gyakorolt hatását az is jól mutatja, hogy a Magyar Nagydíj időszakában a budapesti szálláshelyek 21 százalékkal több vendégéjszakát könyvelhettek el, mint a megelőző hétvégén. A kiemelkedő eredményekhez az Ed Sheeran rajongók is hozzájárultak, a brit világsztár július 20-án adott teltházas koncertet a Puskás Arénában.

Az idei futam és a koncert az előző évihez képest is látványosabb eredményeket hozott a fővárosban, Budapest 38 százalékkal több külföldi látogatót és 36 százalékkal több belföldi utazót látott vendégül, mint tavaly.

A hazai és a nemzetközi vendégek által eltöltött vendéjszakák száma egyaránt 25 százalékkal haladta meg az előző évi versenyhétvége forgalmát.

A július 19-21. között Budapesten megszálló vendégek közel 90 százaléka az országhatáron túlról érkezett, a 76 ezer nemzetközi turista összesen 145 ezer vendégéjszakát töltött a magyar fővárosban. A legtöbb, 20 ezer éjszaka az Egyesült Királyság turistáitól származott, míg Németországból 17 ezer vendégéjszakát, Hollandiából és Lengyelországból pedig közel 9-9 ezer éjszakát regisztráltak a fővárosi szálláshelyeken.

A vendégéjszakák mintegy 50 százalékának a főváros szállodái, 39 százalékának pedig a magán- és egyéb szálláshelyek örülhettek a Magyar Nagydíj időszakában.

A versenypályához legközelebb eső településeken, Gödöllőn, Mogyoródon, Kerepesen, Veresegyházon is közel ötször annyi vendégéjszaka, és csaknem háromszor annyi vendég volt a szálláshelyeken, mint a futam előtti hét azonos időszakában. Közülük Mogyoródon szállt meg a legtöbb turista, akik közel 2000 vendégéjszakát töltöttek el a három nap során.

A Forma 1-es hétvége fellendítette a turizmust

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Az Origo is beszámolt arról, hogy május végére befejeződött a Hungaroringen zajló és 2026-ig tartó felújítási munkálatok első üteme.

A határidők betartása miatt sokszor napi 24 órában zajlottak a munkálatok, egyszerre 400-500 fő dolgozott a területen, összesen pedig 1500 embernek adott munkát a projekt.

Négy toronydaru és öt autódaru dolgozott, összesen 390 kilométernyi vezetéket és 3200 tonna betonacélt építettek be, és 1674 köbméter előregyártott vasbeton szerkezetet, valamint 32 ezer köbméter betont használtak fel.