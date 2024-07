Egyre nagyobb a Fanta-botrány: megszólalt a Nébih

Egyre nagyobb a botrány a világ legnagyobb üdítőipari vállalatának egyik terméke, a narancsízű Fanta körül. Miként arról az Origo beszámolt, a napokban egy vásárlói észrevétel nyomán kiderült, hogy az Olaszországban és a Magyarországon kapható Fanta nem ugyanaz. Míg a magyar kiskereskedelemben kapható Fantában a narancssűrítmény aránya 5 százalék, addig az olaszországi üzletekben a polcokra kerülő, azonos nevű termékben több mint kétszeres a sűrítmény mértéke.

Az ügy kapcsán megszólalt Lázár János építési és közlekedési miniszter is, aki szerint elfogadhatatlan, hogy – szavai szerint – "külföldi élelmiszeripari cégek szemetet adnak el a magyaroknak". A miniszter ezért az élelmiszer-minőségi törvényt szigorítaná, hogy a jövőben elejét lehessen venni a nagy nemzetközi gyártók azon gyakorlatának, hogy eltérő minőséggel forgalmazzák termékeiket Magyarországon a más országokban készült változatokhoz képest.

A Nébih is megszólalt a Fanta-botrányban (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Emmanuel Edward

Időközben közzétette állásfoglalását a gyártó Coca-Cola is: a vállalat jelezte, hogy a narancs ízű Fanta üdítőjüket Európa több országában palackozzák, és a gyümölcstartalom eltérő lehet. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy az eltérésekkel a helyi változatok a piacon kapható hasonló termékek sorába illeszkednek, miközben maradéktalanul megfelelnek az országokban érvényes, eltérő szabályozásoknak is.

A gyártó után nyilatkozott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is, mely a magyar élelmiszerlánc biztonságát felügyelő hatóság. A Mindmegette szemlézte állásfoglalásukat, melyben felidézik: nem a mostani az első alkalom, amikor két európai országban kapható Fanta-változatokat hasonlítanak össze, csak a korábbi alkalommal nem vásárlói észrevételként, hanem hatósági szakmai tevékenység részeként történt meg.

2017-ben az Ausztriában akkor kapható Fanta gyümölcslétartalma 3 százalékkal alatta maradt az akkori 6 százalékos gyümölcslétartalmú magyarországi Fantának.

Ez a 6 százalék mérséklődött azóta 5 százalékra, ami kevesebb mint a fele az olaszországi változat 12 százalékos gyümölcslétartalmának.