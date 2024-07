El sem hinné, mivel kereste meg a fesztiváljegy árát egy népszerű OnlyFans-pornómodell

A formás OnlyFans-modell, Lola Mason sosem riadt vissza attól, hogy rajongóinak akár a legvadabb vágyait is kielégítse. Így ugyanis ő is, és a nézői is jó járnak. Nemrég például

megkereste a Download rockfesztivál belépőjének árát azzal, hogy online eladta egy rajongójának a levágott hónaljszőrét.

A 29 éves modell ezenkívül

számos bizarr felvétellel szórakoztatta már rajongóit, beleértve a mustárral, illetve sült babbal teli fürdőkádban való lubickolást, egy sikosítós incidensnek köszönhetően pedig fél fülére megsüketült.

Fotó: mamaplugsx/Instagram / mamaplugsx/Instagram

Lola nemrég egy Instagram-videóban adott hírt magáról, amint a fesztiválon látható falatnyi farmershortban és melltartóban. A videó több mint 2800 lájkot kapott.

A fiatal nő nem árulta el, mennyit keresett a hónaljszőrével, a Download fesztivál belépőárai azonban közel 150 ezernél kezdődnek.

A rajongók többségét megdöbbentette, amikor megtudták, miből ment Lola fesztiválozni, egyikük azonban azt írta, ebben semmi meglepő nincs, várható volt, hogy lesz rá kereslet. Egy másik hozzászóló pedig azt javasolta Lolának, legközelebb adja el a szeméremszőrzetét, mert annak az árából akár egy kocsit is vehetne.

Fotó: mamaplugsx/Instagram / mamaplugsx/Instagram

Lola Masonról korábban többször is írt már az Origo, ő az a fiatal anyuka, aki 17 évesen szült, és anyasága első néhány évét mélyszegénységben töltötte, majd néhány év folyamatos gyomorgörcs, idegeskedés, és ételadományokon való tengődés után megelégelte az állandó anyagi problémákat, és némi hezitálás után regisztrált az OnlyFans-oldalra, és felépítette modellkarrierjét. Pikáns képeinek köszönhetően ma már szép összegeket keres. Ennek köszönhetően már nem okoz neki gondot, hogy felnevelje gyerekét, és mindent megadjon neki, emellett az ő élete is pozitív irányba változott: a korábban folyton stresszes, gondterhelt egyedülálló anyukából egy vidám, viruló fiatal nő lett, akinek az élete tele van kalandokkal. Lola rendkívül jólelkű fiatal nő, aki sosem felejti el, honnan jött, és minden vágya, hogy segítsen azoknak rossz anyagi körülmények között élő nőknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint egykor ő maga is.