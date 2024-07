Ezek a fizetős balatoni strandok naponta kétszer ingyenesek

Kora reggel 45 percen át, valamint a zárást követően 3 órán át ingyenesen látogathatók a balatonalmádi strandok.

A lehetőség csak a város saját strandjaira vonatkozik, de közülük mind a négyre.

A település strandjai – Wesselényi Strand, Budatava Strand, valamint Káptalanfüreden a nagy és a kis strand – a szezonban 8:30-kor nyit. Azonban minden nap 7:00 és 7:45 között ingyenes belépést biztosítanak.



Fotó: Shutterstock/belizar

Azaz ekkor lehetőség van egy reggeli úszásra. 7:45 után viszont el kell hagyni a strand területét, ugyanis a dolgozóknak még fel kell készíteniük a létesítményeket a nyitásra.

Késő délután, kora este is van egy hasonló lehetőség, hiszen az említett almádi strandok egyaránt 19 órakor zárnak, de ez a fizetős időszak végét jelenti, a kapukat csak 22 órakor zárják be estére, így 3 órán keresztül ekkor is ingyenes a belépés - hívja fel a figyelmet a Termal Online.

Mindezek mellett mind a négy városi strand 16 és 19 óra között kedvezményes belépőjegyeket is kínál.

Megválasztották a Balaton legjobb strandját

A napokban megválasztották a Balaton legjobb strandját, amelyet idén a gyenesdiási Diási Játék Strand nyerte el. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) az idén 21. alkalommal hirdette meg a legjobb balatoni strandok védjegyévé váló Kék Hullám Zászló strandminősítést. Ezúttal 46 strandüzemeltető vállalta a megmérettetést, némelyikük szabadstrandokkal és kempingekkel.

A helyszíni bejárások az iskolaszünet kezdete utáni héten zajlottak, a bírálóbizottságba a BSZ bevonta a partnerszervezeteit; a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) képviselőit. Idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát, választékát. A nevező strandok közül 28 nyert ötcsillagos, 14 négycsillagos, és négy három csillagos Kék Hullám Zászlót.

Fotó: Christo/wikipedia.org

A minősítés során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, a környezet állapotát (virágosítás, gyep, meder), a játszóterek minőségét, árnyékoltságát.

Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, és a gyerekbarát szempontokra, mint a pelenkázó vagy családi öltöző meglétére is odafigyeltek. Számított a strandi vendéglátóhelyek kínálata, a helyi termékek jelenléte is.

Több különdíjat is kiosztottak az ebből az alkalomból pénteken Vonyarcvashegyen rendezett ünnepségen. Közöttük új a Smart Destination, amely a strandok digitális megközelíthetőségét vizsgálta. Három fürdőhely kapott "Okos Strand" minősítő oklevelet, akik közül a különdíjat Vonyarcvashegy Lido Strandja érdemelte ki. A strandok digitális megközelíthetősége új szempontként bekerül jövőre a BSZ minősítő rendszerébe is.