Őrült összeget kereshet most a Google-nél - mutatjuk, hogyan

Szerencsére ezúttal nem teljesen elvesz valamit a Google, hanem csak mindenki számára elérhetővé teszi az előfizetés egyik előnyét: az ingyenes Google-fiókkal rendelkezők is értesítéseket kapnak majd, amennyiben az e-mail-címükhöz, a telefonszámukhoz, vagy éppen a lakcímükhöz hasonló információk bukkannak fel a sötét weben.

Egyelőre nem tudni, hogy a funkció mikor válik elérhetővé Magyarországon, a találatai a Google-fiók Önről szóló találatok felületén jelennek majd meg, viszont ezt még nem indította el hazánkban a Google. Addig is aki szeretne értesülni a különféle adatszivárgásokról, az feliratkozhat a Have I Been Pwned? szolgáltatás értesítéseire.