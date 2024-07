Ritka ereklyét vehetnek most meg a Bowie-rajongók

Izgalmas kiadvánnyal bővült a David Bowie életművét feldolgozó sorozat

Fotó: Jimmy King

A box hatodik lemeze egy blu-ray, amelyen az eredeti Ziggy Stardust-album mixe mellett a 2012-es újramaszterelt változat, további 2003-as mixek hallhatók, valamint az album egy korai, 1971 decemberi verziója Waiting in the Sky (Before the Starman Came to Earth) címmel. Utóbbi számait a londoni Trident stúdióban rögzítették, és négy extra dallal egészült ki, amelyek nem kerültek fel a végső korongra.

Az 5 CD/blu-ray szett két könyvet is magában foglal. Az első egy 112 oldalas kiadvány, amely részletes jegyzeteket, korabeli kritikákat és cikkeket, ritka fényképeket, valamint a szemtanúkkal készült vadonatúj interjúkat is rejt. A második igazi kincs lehet a rajongók számára, hiszen Bowie személyes Ziggy Stardust jegyzetfüzeteinek 36 oldalas kivonatát tartalmazza.

A most kiadott felvételeken (akárcsak a stúdióalbumon) David Bowie (ének, gitár, szájharmonika, billentyűs hangszerek, szaxofon) mellett zenekara, a Spiders from Mars játszott, azaz Mick Ronson (gitár, zongora, vokál), Trevor Bolder (basszusgitár) és Mick "Woody" Woodmansey (dob).

A közreműködők között volt Mike Garson avant-jazz zongorista is, akivel Bowie ezt követően hosszú időn át játszott együtt. Az Arnold Corns csapatban Bowie mellett Mark Carr Pritchett (gitár), a magyar származású Pete de Somogyi (basszusgitár) és Tim Broadbent (dob) zenélt.

A Ziggy Stardustból mozifilm is készült, ezt a korszak végső lezárást jelentő 1973 júliusi londoni koncerten rögzítették, és az újrakiadás-sorozatban tavaly egy blu-ray + 2 CD kiadványban adták ki.