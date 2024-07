A hatalmas mellű pornómodell nem titkolja, hogy mivel keresi a pénzt, és nem is szégyelli azt - fotó

Fetisch Barbie

Fotó: mediadrumimages/FetischBarbie

A nőnek 18 éves korában volt meg az első ajakfeltöltése, azóta nagyjából 3 évente jár feltöltésre. Az évek során a melleit is megnagyobbíttatta, most pedig már az arcát is rendszeresen botoxolják.

Hannah Elizabeth második helyezést ért el a brit Love Island műsorban 2015-ben. Ezek után OnlyFans oldalt indított és influencer is lett, az Instagramon több százezer követője van.

Ahogy azt is megírtuk, hogy Maddi Miller egy Ford Falconban készít szexi képeket OnlyFans-oldalára. Ebből a típusból 1972-től minden darabot Ausztráliában terveztek és gyártottak, ezért az autó igazi ausztrál védjegy.

A nem mindennapi autó, igazi ritkaságnak számít Ausztráliában

Fotó: Instagram/waifumaddi / Instagram/waifumaddi

Az autót a nő az interneten vette 4500 dollárét, azaz 1 millió 600 ezer forintért. Akkor az összes félretett pénzét az autóra költötte.