Akkora a hőség a Halál Völgyében, hogy a mentőhelikopterek sem tudnak felszállni

A világ számos pontján, több millió ember szenved a hőségtől ezekben a napokban is. Több helyen megdőlnek a korábbi melegrekordok, ami óvatosságra kell hogy intsen mindenkit, hiszen a szélsőséges meleg még az egészséges szervezetet is megviseli. A Föld jelenleg legmelegebb pontjainak egyike az Egyesült Államokban, Kaliforniában található Death Valley Nemzeti Park. A Halál Völgye nem véletlenül kapta ezt a nevet: minden évben extrém forróság uralja a területet, a magas hőmérséklet még éjjelente is csak néhány Celsius fokkal mérséklődik.

Ezekben a napokban több mint 50 Celsius fok van a völgyben napközben, és az ebből fakadó meleg azért különösen veszélyes, mert észrevétlenül is hőgutát okozhat.

A nemzeti park megbízott vezetője egy interjúban azt mondta: minden esély megvan rá, hogy a völgyben idén megdől a meleg hőmérsékleti világrekordja, ami bár önmagában izgalmas, a körülmények rendkívüli körültekintést igényelnek mindenkitől, aki mostanában odamegy.

A 2023-ban készült felvételen az extrém hőségre figyelmeztető tábla a kaliforniai Death Valley-ben

Fotó: 2023 Getty Images/David Mcnew

A park dolgozói nyomatékosan kérik mindenkitől, hogy csak műszakilag felkészített, elegendő üzemanyaggal megtankolt autóval hajtsanak be a területre, a vendégek pedig védekezzenek a hőség ellen.

Néhány nappal ezelőtt egy négytagú motoros társaság egyik tagja hőgutában meghalt a park területén, három társát pedig kórházba kellett szállítani.

A haláleset annak ellenére bekövetkezett, hogy a férfinak segítséget kértek. Ám a szolgálatot teljesítő mentőhelikopterek a hőség miatt nem tudtak beavatkozni. A helikopterek hatékonyak akkor, ha gyorsan kell segítséget nyújtani olyan területen, ahol a közúti közlekedés nehézségekbe ütközik a talajviszonyok miatt. Az extrém meleg azonban lehetetlenné teszi, hogy küldetéseiket biztonságosan végrehajtsák.

Így a jelenlegi helyzetben nincs más megoldás, mint hagyományos mentőautót indítani a bajba jutottakért.

A mentőautóknak azonban jóval több időre van szükségük, hogy a riasztási helyszínre érjenek.

A Stanford Egyetemen működő mentőhelikopteres szolgálat főpilótája, Douglas Evans elmagyarázta, miért nem tudnak a mentőhelikopterekkel segítséget nyújtani most a Halál Völgyében. Az extrém melegben azért nem biztonságos a repülés, mert a forró levegőben a helikopter lapátjai sokkal kevésbé hatékonyak a felhajtás létrehozásában. Ezért a gépekkel nem lehet biztonságosan alacsony magasságban repülni. Emellett a nagy meleg összezavarhatja a fedélzeti elektronikai rendszereket is, így akár még a rádió is megszakadhat.

Egészen eddig az évig nem kellett arra kényszerülnünk, hogy töröljük a repüléseket a nagy meleg miatt

– nyilatkozta a pilóta a The Washington Postnak.